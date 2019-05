Roma | le compensazioni fantasma che fanno perdere lavoro alla coop Coraggio | “Opere

ilfattoquotidiano

(Di domenica 26 maggio 2019)Capitale rischia dioltre 2 milioni di euro destinatiristrutturazione del complesso di casali storici a Borghetto San Carlo, una tenuta agricola nel cuore del Parco di Veio,nord. Nel 2010 è stata fatta una convenzione tra l’azienda edilizia ImpreMe Spa, del gruppo MezzaCapitale che stabiliva il diritto, per l’impresa di costruzioni, di edificare palazzine nel quartiere Talenti (zona est della Capitale), in cambio della cessione di 22 ettari di terreno al Comune dicon l’impegno, a proprie spese, di ristrutturare i casali presenti. Una delle tante ‘’ tra impresa privata e Comune che però si è realizzata solo a metà, ovvero a favore del privato che ha già costruito i propri appartamenti ma ancora non ha iniziato la ristrutturazione dei casali. Sono passati ormai nove anni, dstipula della convenzione, e, dopo una proroga nel 2013, ...