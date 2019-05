Roland Garros – Tsitsipas senza sbavature | Marterer si inchina al terzo set

LIVE Cecchinato-Mahut - Roland Garros in DIRETTA : equilibrio nel secondo parziale (6-2 4-3) : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Marco Cecchinato e Nicolas Mahut, valida per il primo turno del Roland Garros di tennis: il match tra l’azzurro ed il francese sarà il secondo dalle ore 11.00 sul Simonne Mathieu. Sulla terra battuta transalpina i due si giocheranno il passaggio al turno successivo, che si giocherà non prima di martedì. Marco Cecchinato torna a Parigi, dove il mondo lo conobbe lo scorso ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : Cecchinato vince il primo set contro Mahut - Fabbiano sconfitto da Cilic. Berrettini batte in rimonta Andujar - Kerber eliminata dalla Potapova : Buongiorno, e benvenuti alla prima DIRETTA LIVE del Roland Garros 2019: comincia oggi lo Slam rosso, quello più ambito dagli specialisti di questa superficie e non solo. E’ un giorno già ricchissimo per l’Italia: saranno infatti quattro i nostri portacolori che dovranno difendere un’ampia presenza nel tabellone maschile, che conta nove elementi battenti bandiera tricolore. Il calendario giornaliero italiano prevede un doppio ...

LIVE Berrettini-Andujar - Roland Garros in DIRETTA : 6-7 6-4 6-4 2-1 - il romano avanti di un break anche nel quarto set : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di primo turno del Roland Garros 2019 tra il nostro Matteo Berrettini e lo spagnolo Pablo Andujar. Non ci sono precedenti tra il romano e l’iberico, che daranno senz’altro vita a un confronto interessante sulla terra rossa parigina. L’italiano viene da un cammino più che buono al Foro Italico di Roma, dove ha eliminato al secondo turno il tedesco Alexander Zverev prima di ...

Roland Garros 2019 : Thomas Fabbiano subito eliminato. Sconfitta in tre set con Marin Cilic : Finisce subito l’avventura di Thomas Fabbiano al Roland Garros 2019. Il 29enne di San Giorgio Jonico, numero 89 del mondo, è stato sconfitto al primo turno del secondo Slam dell’anno dal croato Marin Cilic, testa di serie numero undici del torneo, con il punteggio di 6-3 7-5 6-1 dopo due ore e dodici minuti di gioco. Inizio di match difficile per Fabbiano, che perde il servizio nel terzo gioco e deve subito inseguire. Il pugliese non ...

Roland Garros – Fabbiano è il primo italiano ad abbandonare il torneo : troppo complicato l’esordio contro Cilic : Thomas Fabbiano sconfitto all’esordio nel Roland Garros: il tennista italiano abbandona il torneo al primo turno dopo il ko contro Cilic Dura appena 2 ore e 12 minuti il Roland Garros 2019 di Thomas Fabbiano. ‘Penalizzato’ da un pessimo accoppiamento nel tabellone, il tennista italiano, numero 98 del ranking mondiale maschile, è uscito al primo turno contro Marin Cilic, numero 13 del mondo. Il tennista croato si è imposto in 3 set, vinti ...