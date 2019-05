RAGE 2 Guida | Come sconfiggere lo Stregone di Abadon

RAGE 2 Guida : Come sconfiggere il Robosterminatore : Se vi state cimentando nella campagna di RAGE 2, prima o poi incontrerete il Robosterminatore. In questa Guida vi spiegheremo Come fare per sconfiggerlo, dunque quali sono i punti deboli del Boss. Come sconfiggere il Boss Robosterminatore in RAGE 2 La campagna di RAGE 2 è molto ma molto corta, avrete a che fare con circa 3 Boss, tra cui il Robosterminatore. Non fatevi intimorire dalle dimensioni, l’aspetto o il nome del Boss, ...

Guida RAGE 2 - come ottenere la potente arma di DOOM BFG 9000 : Finalmente disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC, RAGE 2 si presenta come un discreto shooter a mondo aperto, nato per altro dalla collaborazione tra id Software e Avalanche Studios. La prima ha forgiato le eccellenti meccaniche sparatutto della produzione Bethesda Softworks, mentre gli altri si sono occupati di confezionare un'ambientazione viva e pulsante, dai colori vivaci e popolata da personaggi sopra le righe. Non a caso, nella ...

Guida RAGE 2 - come si cambia armatura? : Il momento di tuffarsi nell'universo post apocalittico di RAGE 2 è finalmente arrivato. A partire dallo scorso 14 maggio le lande targate Bethesda hanno aperto i loro battenti agli aspiranti survivors, che avranno d'ora in avanti l'onere di confrontarsi con le asperità che il mondo di gioco gli porrà contro. Nemici armati fino ai denti e piombo volante saranno soltanto alcune delle difficoltà che bisognerà superare per completare le proprie ...

