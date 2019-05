Radio Italia Live il concerto doppio appuntamento il 27 e 29 maggio in diretta su Nove e

Milano : Atm - per concerto Radio Italia in Duomo metro potenziate : Milano, 25 mag. (AdnKronos) - Per il secondo anno Atm è Mobility partner di Radio Italia Live - I concerto in programma lunedì prossimo, 27 maggio, in piazza Duomo a Milano. In occasione dello spettacolo Atm ha predisposto un servizio straordinario con metropolitane potenziate e orario prolungato fi

Indicazioni di sicurezza e viabilità per il concerto di Radio Italia a Milano il 27 maggio in Piazza Duomo : Sono ufficiali le info di sicurezza e viabilità per il concerto di Radio Italia a Milano il 27 maggio. Per partecipare all'evento organizzato dall'emittente Radiofonica diretta da Mario Volanti, è necessario seguire alcune semplici Indicazioni per divertirsi in sicurezza. Per prima cosa, si consiglia di raggiungere Piazza Duomo nella tarda mattinata del 27 maggio, in modo da potersi assicurare una migliore visuale del palco nei pressi del ...

Il 24 maggio folle del Circo Nero Italia con Switch - alla Torre San Severino dinner e after dinner su ORadio : L'esperienza outdoor di ORadio ritorna venerdì 24 maggio a Giugliano in Campania come media partner ufficiale di un evento promosso da Switch per accogliere il Circo Nero Italia. La location è esclusiva: la Torre di San Severino è la storia d'Italia e sorgeva in epoca romana come punto di osservazione per l'arrivo dei saraceni dal litorale e come comunicazione ottica tramite segnali di fumo. Oggi è un luogo suggestivo, e non è un caso se è stato ...

Musica : Radio Italia Live torna a Palermo - Mika e tanti altri sul prato del Foro italico : Palermo, 16 mag. (AdnKronos) - Sarà Mika la star internazionale del concerto di Radio Italia Live del 29 giugno al Foro italico di Palermo. E con lui saliranno sul palco anche altre star della Musica come Achille Lauro, Benji & Fede, Ghali, Il Volo, Irama, Fiorella Mannoia, Mahmood, Fabrizio Moro, N

Musica : Radio Italia Live torna a Palermo - Mika e tanti altri sul prato del Foro italico (2) : (AdnKronos) - "Radio Italia Live torna al Foro italico, una location che ha accolto in maniera entusiasta la precedente edizione e che sono convintissimo anche quest’anno parteciperà in maniera massiccia e gioiosa - ha detto Mario Volanti, editore e presidente Radio Italia - Per questa seconda edizi

Ufficiali gli ospiti del concerto di Radio Italia a Palermo - da Il Volo e Nek ad Achille Lauro : Sono Ufficiali gli ospiti del concerto di Radio Italia Live a Palermo, con Nek tra gli artisti coinvolti a qualche settimana dal rilascio del nuovo album che ha pubblicato dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Mi farò trovare pronto. Gli artisti che prenderanno parte al concerto saranno accompagnati dalla Mediterranean Orchestra con la direzione del Maestro Bruno Sartori. Questi i primi nomi, con un cast che potrebbe ...

Groupama Assicurazioni e Radio 2 raccontano la 102esima edizione del Giro d’Italia : Groupama Assicurazioni racconterà le emozioni del Giro attraverso una collaborazione d’eccezione: Rai Radio2, Entertainment...

Ligabue a Radio Italia Live – Il Concerto in Piazza Duomo prima dello Start Tour 2019 : Ci sarà anche Ligabue a Radio Italia Live - Il Concerto, in programma lunedì 27 maggio in Piazza Duomo a Milano. Il rocker di Correggio è stato annunciato oggi nel già ricco cast dell'evento, divulgato nelle scorse settimane. In seguito al rilascio dell'album di inediti Start, Luciano Ligabue partirà in Tour a giugno ma prima passerà sul palco di Radio Italia Live - Il Concerto, lunedì 27 maggio, per esibirsi dal vivo. Già certificato ...

A caccia di Radioattività nell'ultima centrale nucleare italiana : Antonio Borrelli Inaugurata nel 1963 con una spesa record, l'impianto ha funzionato soltanto per 15 anni e poi è stato spento. Oggi gli italiani pagano oltre mezzo miliardo di euro per costruzione, smantellamento e per i rifiuti "ospitati" in Francia Una delle quattro centrali nucleari italiane sorge lungo l’antica via Appia, proprio sulla linea di confine tra Lazio e Campania, solcata naturalmente dal fiume Garigliano che sfocia nel ...

Radio Marte – Nuovo nome proposto al Napoli : Ayoze Perez - opzione azzurra la preferita in Italia. Le ultime : Nuovo nome proposto al Napoli Mercato Napoli, Nuovo nome per il club azzurro è Ayoze Perez (25). Ne ha parlato Raffaele Auriemma ne ha parlato ai microfoni di Radio Marte, facendo chiarezza sulla dinamica con la quale il club azzurro si sarebbe avvicinato all’attaccante spagnolo: “Abbiamo contattato l’entourage di Ayoze Perez che ci ha confidato di non aver ricevuto alcuna notizia dal calcio Napoli. Pertanto non è il Napoli ad ...

Musica in TV : inizia a delinearsi il panorama dei grandi appuntamenti dell’estate 2019. Si comincia con Radio Italia Live - Summer Festival fuori da Canale 5 : Archiviato l’annuale Concerto del Primo Maggio di Piazza San Giovanni in Laterano, che ha visto sul suo palco artisti come Noel Gallagher, i Negrita, Ghali, i Subsonica, Daniele Silvestri, Manuel Agnelli, Carl Brave, il vincitore dell’ultima edizione di X-Factor Anastasio, Achille Lauro, Motta, Gazzelle, gli Ex-Otago, Gazzelle e molti altri, iniziano ad arrivare i primi singoli estivi e con essi conferme e indiscrezioni relative alle tante ...

Radio Padania aggira la licenza e trasmette in tutta Italia - Di Maio decide di “spegnerla” : Ordine di Di Maio di staccare il segnale in digitale di Radio Padania: aggirava la licenza Luigi Di Maio spegne Radio Padania. Con una lettera della Direzione generale per i servizi di Radiodiffusione e postali, il ministero dello Sviluppo economico ha ordinato all’emittente della Lega la sospensione immediata delle trasmissioni sulla rete digitale. Quella, per … Continue reading Radio Padania aggira la licenza e trasmette in tutta ...

Radio Italia Live raddoppia! Ecco tutti i protagonisti : ... l'evento sarà occasione di intrattenimento non solo per chi sarà presente in piazza, ma anche per tutti gli appassionati della musica in Italia e nel mondo. L'evento sarà infatti trasmesso in ...