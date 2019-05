Pronostico Hammarby vs Norrkoping | Allsvenskan 27-05-2019 e Info

lanotiziasportiva

(Di domenica 26 maggio 2019) Sweden, 11^ giornata, analisi edi, lunedì 27 maggio. Consigli per la tua scommessa vincente.continuano il loro inseguimento per il terzo posto. Dopo il pareggio della scorsa settimana nel big match con l’IFK Goteborg, i ragazzi di Stefan Billborn hanno bisogno di un successo per non perdere altro terreno nei confronti dell’AIK Stockholm. Sulla carta, la sfida appare incerta, visto che il Norrkopping appare in ottima forma dopo due vittorie nelle ultime due giornate. Nell’ultimo precedente, disputato lo scorso mese di agosto, le due squadre pareggiarono 0-0.Come arrivano?L’, dopo un’inizio di stagione alquanto incerto, è in ripresa e imbattuto da cinque giornate. Questa formazione era accreditata come una delle probabili sorprese di questo torneo, ma al ...