Pronostici Mondiale U-20 27-05-2019 e Analisi

(Di domenica 26 maggio 2019) Ie l’delle gare del Gruppo C e D delU-20; Lunedì 27 MaggioU-20 / POLONIA – Nella quinta giornata della competizione in Polonia, andranno in scena le gare valide per la 2^Giornata dei Gruppi C e D.Gruppo CHonduras – Uruguay, ore 18:00In questo match, in programma all’Arena Lublin, si sfidano Honduras e Uruguay.I padroni di casa di giornata devono riscattare la pesante sconfitta rimediata nella prima giornata, ma difficilmente ci riusciranno, vista la caratura degli ospiti. Con una vittoria gli uruguaiani potranno essere già sicuri della qualificazione alle Fasi Finali, partendo dal fatto di essere i favoriti per questa gara.PRONOSTICO: 2 + OVER 2,5Norvegia – Nuova Zelanda, ore 20:30Allo Stadion Widzewa Łódź andrà in scena il match valido per la 2^Giornata di questo raggruppamento, che mette di fronte Norvegia e Nuova ...

