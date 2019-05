Proiezioni Parlamento Europeo | Ppe primo | poi S&D e Liberali

Europarlamento - Proiezioni : Popolari e Socialisti in calo - boom di Verdi e Liberali. Sovranisti in crescita : I Popolari restano il primo gruppo all’Europarlamento con 173 seggi, ma ne perdono più di 50 rispetto al 2014, seguiti dai Socialisti e Democratici con 147 (da 186), e dai Liberali a 102 (da 68). Quarti i Verdi con 71 europarlamentari (da 52), poi i Conservatori e Riformisti a 58 (da 76), mentre l'Enf (il gruppo della Lega di Salvini) avrebbe 57 seggi (da 37) e l'Efdd (il gruppo dei Cinque Stelle e di Farage) 56 (da 51). Gue da ...

Europarlamento - le ultime Proiezioni confermano ?il mancato sfondamento dei sovranisti : Anche le ultime proiezioni sul futuro Europarlamento, comprensive del voto dei britannici, confermano che i popolari e i socialisti non avranno assieme la maggioranza dei seggi per la prima volta...

Proiezioni sondaggi europee 2019 stop da Europarlamento : “uno spreco” : Proiezioni sondaggi europee 2019 stop da Europarlamento: “uno spreco” A febbraio le autorità europee avevano annunciato la pubblicazione, ogni due settimane fino ad aprile e una a settimana da maggio in avanti, di una media sondaggi per ogni stato membro dell’Ue. L’iniziativa molto sponsorizzata chiaramente in vista del voto del 26 maggio, d’altra parte, adesso risulta bloccata. Proiezioni sondaggi europee: uno strano ...

Proiezioni Parlamento Ue - socialisti e popolari crescono - ma non hanno maggioranza assoluta : Lega ancora primo partito e Pd che aggancia il M5S sopra quota 20% con 18 eurodeputati. È quanto emerge dalla terza proiezione ufficiale del Parlamento europeo in vista del voto di maggio per le elezioni europee.Secondo le Proiezioni del Parlamento, realizzate sui dati dei principali istituti di sondaggi europei, la Lega, con il il 32,2%, porterebbe a Strasburgo 27 deputati, il M5S si attesterebbe al 20,9% con 18 seggi e il Pd arriverebbe ...