Primo sindaco eletto a Venticano | provincia di Avellino | è De Nisco

Il sindaco di Reggio Luca Vecchi conclude il Primo maggio su un campo da calcio : In un impianto sportivo della città, dove il volontariato e la passione offre a centinaia di bambini ogni giorno una grande opportunità di crescita, di felicità, di sport e di educazione'.

Sicilia - il Primo sindaco leghista è un carabiniere con l'hobby della politica : Si chiama Anastasio Carrà, è un carabiniere con il pallino della politica ed è il primo sindaco leghista eletto in Sicilia. sindaco della sua Motta Sant'Anastasia, comune del Catanese, per la verità Carrà lo era già e ieri ha ottenuto la riconferma. Ma stavolta chi ...

'Un piccolo passo verso il socialismo' - parla il Primo sindaco comunista della Turchia : ... ha affermato Macoglu dopo essere stato eletto, assicurando anche ai suoi elettori che il comune sarà amministrato con il popolo con una politica delle 'porte aperte'. Una promessa che ha mantenuto. ...

Cesena - stalking - via al processo a Castiglia. Il sindaco sarà il Primo testimone : Cesena, 6 luglio 2017 - E' iniziato in tribunale a Forlì, davanti al giudice monocratico Floriana Lisena, il processo contro Graziano Castiglia, 60 anni, origini siciliane, a Cesena da una vita, ma ...

Condofuri - il sindaco che aveva esposto il giuramento SS non accoglie il Primo cittadino di Stazzema : Appende un manifesto delle Waffen SS, delegazione italiana delle SS naziste, nel suo ufficio pubblico e non si presenta all'incontro con il sindaco di Stazzema, il comune coinvolto in uno degli eccidi ...

Lori Lightfoot Primo sindaco donna - di colore e gay di Chicago : Per la prima volta nella storia di Chicago gli elettori hanno scelto una donna afroamericana, dichiaratamente omosessuale come sindaco della terza città più grande degli Stati Uniti. Lori Lightfoot, 56 anni, ex procuratore federale, a capo di una commissione di sorveglianza delle attività della polizia, ha vinto con ampio margine su Toni Preckwinkle, democratica afroamericana con il 74% dei voti secondo i dati a disposizione dopo lo spoglio di ...

