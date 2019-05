Elezioni europee 2019 - le Prime proiezioni : A meno di un'ora dalla chiusura delle urne in Italia, arrivano i dati delle prime proiezioni dei risultati delle Elezioni europee : la Lega di Matteo Salvini è al primo posto nelle preferenze degli italiani, segue il testa a testa tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, staccati Forza Italia e Fratelli d'Italia.Continua a leggere

Prime proiezioni Tecnè : Lega 27 - 3% - testa a testa tra Pd e M5s | Forza Italia 9 - 5% - FdI 5 - 5% - +Europa 4 - 3% | Ppe primo partito - maggioranza con socialisti e liberali? : Secondo le Prime proiezioni di Tecnè per Mediaset il partito di Salvini è primo seguito da M5s (20,9%) e Pd (20,6%). Forza Italia al 9,5%, FdI al 5,5%, supera lo sbarramento anche +Europa

Elezioni europee - Prime proiezioni in Francia : le Pen davanti a Macron : Le Elezioni europee in Francia sono terminate, e iniziano ad arrivare le prime proiezioni ed exit poll sul voto, con il Rassemblement National di Marine Le Pen di poco sopra la lista di Emmanuel Macron. Boom di affluenza: alle 17 aveva già votato più del 40% degli aventi diritto. Tutte le news su proiezioni, exit poll e risultati in Francia.