Piemonte | Cirio in testa negli exit poll La resa di Chiamparino | “Una vittoria netta”

Exit poll elezioni Piemonte 2019 : Cirio nettamente avanti su Chiamparino : Exit poll elezioni Piemonte 2019: Cirio nettamente avanti su Chiamparino Secondo gli Exit poll delle elezioni Piemonte 2019 il candidato di centrodestra Alberto Cirio potrebbe diventare a breve il nuovo presidente della Regione. Stando agli Exit poll elaborati dal Consorzio Opinio Italia, infatti, Cirio avrebbe incassato tra il 45% e il 49% delle preferenze. Europee 2019: Exit poll Swg per La7 Exit poll elezioni Piemonte 2019: ...

Regionali Piemonte - “l’idillio tra Cirio e Chiamparino” si scontra con i debiti della Regione. E la campagna scorre nel silenzio : Era stata una campagna elettorale tranquilla, fin troppo, quella delle elezioni Regionali in Piemonte. I candidati erano rivali, ma senza eccessi. Questione di understatement sabaudo o forse anche di quel detto che vuole i Piemontesi “falsi e cortesi”. L’outsider, il candidato M5s Giorgio Bertola, denunciava l’idillio tra i due principali concorrenti, il presidente uscente Sergio Chiamparino (Pd) e l’eurodeputato Forza Italia, Alberto Cirio, e ...

Sondaggi elettorali Ipsos : Piemonte - testa a testa fra Chiamparino e Cirio : Sondaggi elettorali Piemonte: Torino, testa a testa fra Chiamparino e Cirio Manca solo un tassello al centrodestra per colorare di blu tutto il Nord. Si tratta del Piemonte che andrà al voto lo stesso giorno delle europee. La possibilità che si realizzi un evento del genere è molto alta se si leggono i dati di un Sondaggio Ipsos commissionato dal Corriere Torino e pubblicato il 13 aprile. Secondo la rilevazione, il candidato del ...

Elezioni Piemonte - Alberto Cirio (Fi) è il candidato governatore del centrodestra. È ancora indagato per peculato : Dopo lunghe trattative tra Forza Italia e Lega, alla fine ce l’ha fatta. L’eurodeputato Alberto Cirio sarà il candidato presidente della Regione Piemonte a guida della coalizione di centrodestra. Dovrà vedersela contro l’attuale governatore Piemontese, il dem Sergio Chiamparino, e contro Giorgio Bertola, candidato del Movimento 5 Stelle. Il via libera alla sua candidatura è stato stabilito venerdì pomeriggio durante un vertice a Milano tra le ...