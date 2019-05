Pestaggio del giornalista di Repubblica | il cerchio ristretto a sette agenti

repubblica

(Di domenica 26 maggio 2019) Sentito dai pm il vicequestore intervenuto per salvare Origone: "I miei colleghi non sono folli, lo hanno scambiato per un manifestante". Il Procuratore Cozzi: "Non si infierisce così su nessuno"

