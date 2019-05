ilnapolista

(Di domenica 26 maggio 2019) Intervistato daprima della partita con la Sampdoria, il direttore sportivo bianconero Fabiosmentisce seccamente l’ipotesi Guardiola sulla panchina bianconera. “Credo che questo sia un mondo un po’ strano in questo momento. Non abbiamo avuto contatti, non ci abbiamo nemmeno mai, perché è sotto contratto, per mille motivazioni. Quindi mi sembra molto strano tutto questo. Questo è il nostro mondo, lo accettiamo. Basta”. L'articolo: “Lanon ha maia Guardiola” ilNapolista.

DAZN_IT : Paratici smentisce: 'Guardiola? Non ci abbiamo mai pensato' ? #SampJuve #DAZN - LukValSan : RT @DAZN_IT: Paratici smentisce: 'Guardiola? Non ci abbiamo mai pensato' ? #SampJuve #DAZN - napolista : Paratici a Dazn: “La Juve non ha mai pensato a Guardiola” -