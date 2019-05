Paolo Pellegrin | La convivenza tra esseri umani? Muri e confini ci dividono La

huffingtonpost

(Di domenica 26 maggio 2019) Ogni seme, per germogliare, ha bisogno di profondità e di accoglienza. La coscienza, nostra terra, avvolge quel seme con l’ascolto e con lo sguardo, consentendogli di divenire frutto. È questa la metafora che il fotografopreferisce per raccontare il fine ultimo del suo lavoro: “Una fotografia non finita, che consente a chi guarda di cominciare un dialogo. Io presento la domanda che mi sono posto, poi lascio spazio affinché ognuno si interroghi… Le foto sono semi che germogliano dentro chi le osserva”.Membro dell’agenzia internazionale Magnum fondata da Capa e Cartier-Bresson e fotografo pluripremiato,ha narrato guerre e conflitti nella convinzione che ci siano “due modi di comunicare: c’è un tipo di fotografia che si rivela completamente, è un’immagine che parla, dice cose ...

