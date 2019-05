Pallanuoto | Finale Scudetto Serie A1 2019 | l’atto conclusivo che tutti attendevano

oasport

(Di domenica 26 maggio 2019) L’ora del sesto rendez-vous stagionale, il più importante, è arrivato: oggi alle ore 16.00 Brescia e Pro Recco si giocano lonumero 100 della storia dellaitaliana. A Trieste va in scena l’attopiù scontato, ma anche quello più bello che potesse esserci in questo momento. Cinque confronti in stagione, con quattro successi dei liguri (due in Champions, uno in campionato ed uno nelladi Coppa Italia) ed uno dei lombardi, l’ultimo, nel match di ritorno in campionato che ha in pratica sancito la vittoria bresciana nella stagione regolare, davanti al Recco. A Trieste però i pronostici della vigilia si sono un po’ ribaltati, dato che il Brescia, che con il numero uno avrebbe dovuto avere un tabellone più comodo, ha invece dovuto sudare in semile proverbiali sette camicie per avere ragione, non senza soffrire, del Posillipo, ...

