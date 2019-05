Oroscopo Toro | giugno | periodo favorevole per il lavoro

L'Oroscopo del giorno 28 maggio da Bilancia a Pesci : Venere in Toro - Sagittario al top : L'oroscopo del giorno martedì 28 maggio è pronto a distribuire consigli e fare previsioni. In questo caso, il periodo interessato è il secondo giorno della corrente settimana, per l'appunto martedì. Come al solito, a farla da padrone sarà l'Astrologia applicata all'amore e al lavoro analizzati in relazione agli ultimi sei simboli astrali. Bene, allora partiamo subito con il mettere in pratica i consigli delle stelle in esclusiva per Bilancia, ...

L'Oroscopo dell'amore di coppia - 27 maggio : Toro imprevedibile - Cancro temerario : L'oroscopo dell'amore di coppia analizza gli effetti di una Luna sensibile ed emotiva posizionata nei Pesci. Cosa comporta questo transito planetario? Le seguenti previsioni astrali di lunedì approfondiranno tali sensazioni segno per segno. L'oroscopo dell'amore dall'Ariete alla Vergine Ariete: Marte in aspetto di quadratura vi rende pigri e poco combattivi. Non lasciatevi prendere da questa apatia che si ripercuote nei rapporti di coppia, Sole ...

L'Oroscopo di domani 27 maggio - previsioni primi sei segni : lunedì vola Gemelli - giù Toro : L'oroscopo di domani 27 maggio 2019 riapre queste nuove predizioni astrologiche partendo da un transito astrale molto importante in campo sentimentale. Curiosi di sapere di cosa si tratta e cosa ci riserverà l'amore con il lavoro questo lunedì? Diciamo che in questo frangente quindi l'Astrologia sarà in massima parte impostata sul nuovo transito della Luna in Pesci avvenuto domenica 26 maggio. Bene, a fronte di quanto appena annunciato diamo ...

Oroscopo 31 maggio : Toro produttivo - Pesci felice : Nella giornata di venerdì 31 maggio, i nativi del segno dei Pesci potrebbero avere una giornata in salita rispetto alle precedenti. Amore in prima linea invece per Ariete e Capricorno, che passeranno la giornata in compagnia dell'amato bene. Al contrario di Gemelli e Bilancia, che si dedicheranno alla famiglia. Di seguito nel dettaglio le previsioni dell'Oroscopo della giornata di venerdì 31 maggio 2019. Previsioni Oroscopo 31 maggio 2019 ...

Oroscopo del 26 maggio : Cancro sereno - Toro innamorato : Dopo una settimana faticosa, finalmente il Cancro ritroverà un po' di serenità, il Toro tornerà a dedicarsi all'amore, mentre per l'Acquario continueranno le difficoltà in tal senso. Di seguito l'Oroscopo di domenica 26 maggio 2019 per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute. Previsioni astrologiche di domenica 26 maggio 2019 Ariete: sarà una giornata positiva per il segno. Approfittando anche dell’arrivo ...

L'Oroscopo dell'amore di coppia - 26 maggio : Toro determinato - Gemelli dinamico : La Luna dall'Acquario punta un raggio luminoso e le previsioni astrali di domenica assumono un aspetto speciale. L'oroscopo dell'amore di coppia, grazie a queste premonizioni profonde, aiuta i simboli zodiacali a raggiungere la felicità desiderata. Astri e oroscopo dell'amore dall'Ariete alla Vergine Ariete: la stanchezza accumulata durante la settimana si fa sentire, ma non trascurate la felicità di coppia per via di questo spossamento. ...

Oroscopo 30 maggio : ottime notizie per Toro - Ariete distratto - Vergine allegra : Nella giornata di giovedì 30 maggio, il Toro riceverà delle ottime notizie che rallegreranno l'umore dei nativi del segno, mentre per il Capricorno sarà una giornata ricca di guadagni. La Bilancia comincerà a nutrire dei dubbi verso il partner, mentre ci saranno degli attriti amorosi per i segni zodiacali del Leone e del Sagittario. Di seguito nel dettaglio le previsioni dell'Oroscopo per la giornata di giovedì 30 maggio 2019. Previsioni ...

L'Oroscopo di domani 25 maggio - 1ª sestina : magnifico sabato per Vergine - Toro in affanno : L'oroscopo di domani 25 maggio 2019 è pronto a fare la sua parte mettendo in chiaro il pensiero delle stelle. Quest'oggi l'Astrologia sarà messa in relazione al prossimo inizio weekend, dunque in questo caso a finire sotto la nostra prodigiosa lente astrale risulta essere la giornata di sabato, ovviamente con i relativi comparti interessanti l'amore e il lavoro. Curiosi di sapere quale sarà il segno prescelto dalle stelle? Bene, allora vi ...

Oroscopo del 24 maggio : calo di energie per il Toro - contenziosi lavorative per l'Ariete : Il weekend sta per arrivare, ma prima di concederci un po' di meritato riposo, scopriamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per la giornata di domani. Sarà una giornata sottotono per il Toro, che risentirà di un calo di energie, e per l'Ariete, preso da mille impegni di tipo lavorativo. Mentre il Sagittario vivrà un momento vantaggioso sia per l'amore che per gli affari. Ecco qui di seguito l'Oroscopo di venerdì 24 maggio 2019 per i ...

Oroscopo 27 maggio : giornata da incubo per Ariete - inizio settimana impeccabile per Toro : Nella giornata di lunedì 27 maggio, i nativi del Cancro saranno più produttivi del solito al lavoro, ma avranno ancora qualche grattacapo sul fronte amoroso. Al contrario, le relazioni di coppia per il segno del Toro procederanno magnificamente. Sarà invece una giornata da dimenticare per Pesci e Ariete, mentre lo Scorpione darà il meglio di sé sul lavoro....Continua a leggere

L'Oroscopo di domani 23 maggio - primi sei segni : bellissimo giovedì per Toro e Gemelli : L'oroscopo di domani 23 maggio 2019 riprende con nuove predizioni astrali su amore e lavoro, quest'oggi improntate sulla giornata di giovedì. Ansiosi di sapere quali sono i segni favoriti del 23 maggio? Come sempre a fare la differenza, tra i vari simboli rappresentanti lo zodiaco è l'Astrologia, di norma applicata alla vita quotidiana. Bene, partiamo immediatamente con l'anticipare qualcosa di concreto in merito ai sei segni sotto analisi in ...

Oroscopo 30 maggio : Ariete distratto - Toro passionale - Bilancia gelosa : La giornata di giovedì 30 maggio si presenterà molto proficua per i nativi del segno del Toro e per quelli del segno del Capricorno, mentre per la Bilancia la gelosia per il partner incombe nonostante non ci siano molti indizi in tal senso. Un nervosismo all'interno della coppia potrebbe scatenare litigi per il segno del Leone, mentre il Sagittario dovrà armarsi di pazienza per tutto l'arco della giornata. Di seguito, le previsioni dell'Oroscopo ...

Oroscopo di domani 21 maggio - primi sei segni : Mercurio entra in Gemelli - giù Toro : L'Oroscopo di domani martedì 21 maggio 2019 è pronto a dare un giudizio, ovviamente studiato a tavolino, in merito all'Astrologia quotidiana. Sotto analisi quest'oggi la seconda giornata dell'attuale settimana messa sotto la lente astrale in relazione ai primi sei simboli zodiacali. Nella fattispecie ad essere presi in considerazione saranno in esclusiva i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Questi ultimi saranno sottoposti a ...

Oroscopo Toro - giugno : mese positivo per il fisico : Non manca molto all'arrivo dell'estate, quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per i nati sotto il segno del Toro per la nuova stagione? Ecco di seguito le previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute del mese di giugno per il secondo segno dello Zodiaco. Il nuovo mese si rivelerà positivo per i nati sotto il segno del Toro, che potranno fare affidamento sulla protezione degli astri sia per quanto riguarda l’ambito lavorativo ...