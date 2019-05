Oroscopo Cancro | giugno | più energia per i sentimenti | migliora il campo lavorativo

L'Oroscopo dell'amore di coppia - 27 maggio : Toro imprevedibile - Cancro temerario : L'oroscopo dell'amore di coppia analizza gli effetti di una Luna sensibile ed emotiva posizionata nei Pesci. Cosa comporta questo transito planetario? Le seguenti previsioni astrali di lunedì approfondiranno tali sensazioni segno per segno. L'oroscopo dell'amore dall'Ariete alla Vergine Ariete: Marte in aspetto di quadratura vi rende pigri e poco combattivi. Non lasciatevi prendere da questa apatia che si ripercuote nei rapporti di coppia, Sole ...

Oroscopo del 26 maggio : Cancro sereno - Toro innamorato : Dopo una settimana faticosa, finalmente il Cancro ritroverà un po' di serenità, il Toro tornerà a dedicarsi all'amore, mentre per l'Acquario continueranno le difficoltà in tal senso. Di seguito l'Oroscopo di domenica 26 maggio 2019 per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute. Previsioni astrologiche di domenica 26 maggio 2019 Ariete: sarà una giornata positiva per il segno. Approfittando anche dell’arrivo ...

L'Oroscopo dell'amore di coppia al 2 giugno : Cancro romantico - Vergine confusa : Le previsioni astrali settimanali approfondiscono i transiti planetari giorno per giorno, elargendo delle dritte utili a gestire la relazione a due. L'oroscopo dell'amore di coppia diventa così molto approfondito e ricco di contenuti. L'oroscopo dell'amore dall'Ariete alla Vergine Ariete: l'influsso di Marte dal domicilio del Cancro vi renderà piuttosto fiacchi e sentirete tutta la stanchezza di un lavoro molto faticoso. Cercate di recuperare il ...

Oroscopo settimanale dal 17 al 23 giugno : Cancro passionale - Sagittario espansivo : Durante la settimana che va dal 17 al 23 giugno 2019 troviamo la Luna spostarsi dal Capricorno ai Pesci ed il Sole viaggiare dai Gemelli al segno del Cancro, dove si trovano anche il Nodo Lunare, Marte e Mercurio. Venere rimarrà in Gemelli come Nettuno che proseguirà il suo moto in Pesci. Urano sarà in Toro e Giove nei gradi del Sagittario. Plutone e Saturno saranno stabili nel segno del Capricorno. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 ...

L'Oroscopo di domani 24 maggio : Cancro sfiduciato - Bilancia fortunata : L'oroscopo di venerdì diventa intrigante e ricco di sorprese grazie allo studio approfondito dei transiti planetari fortunati. Indagando sulle vicissitudini di ciascun segno zodiacale collegate all'amore e al lavoro, le previsioni astrali diventano complete e piene di contenuti. Buone opportunità nelle previsioni astrali dall'Ariete alla Vergine Ariete: molto comunicativi e sinceri con gli altri, non indugerete ad esporre le vostre idee con ...

Oroscopo 28 maggio : giornata grandiosa al lavoro per Leone e Cancro : Nella giornata di martedì 28 maggio molti segni zodiacali saranno impegnati al lavoro, come il Leone, il Cancro e la Bilancia, anche se coglieranno l'occasione per incrementare i loro guadagnai. Al contrario invece, altri segni potrebbero non vedere l'ora di andare via dal posto di lavoro, come Acquario e Pesci. Amore al top infine per Toro e Sagittario. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 28 ...

Oroscopo 24 maggio : cambiamenti per Cancro e Sagittario : Il weekend è sempre più vicino. Di seguito le previsioni astrologiche che riguardano il lavoro, l'amore e la salute relative alla giornata di venerdì 24 maggio 2019. Di seguito, le stelle dall'Ariete ai Pesci. Previsioni astrologiche Ariete: la situazione attuale delle stelle vi potrebbe premiare. Riprendete quota dopo alcuni avvenimenti che ormai sono superati. Toro: in questo momento Venere è nel vostro segno. Per la giornata di venerdì 24 ...

L'Oroscopo dell'amore di coppia - 23 maggio : Cancro innamorato - Leone insofferente : Una Luna in Capricorno rende i sentimenti più razionali e critici nelL'oroscopo dell'amore di coppia di giovedì. I transiti planetari, nelle seguenti previsioni astrologiche, incitano i simboli zodiacali a lasciarsi andare alle emozioni e al dialogo. L'oroscopo dell'amore di giovedì Ariete: attenzione ad alcune discussioni familiari che potrebbero ritornare prepotenti nella vostra storia amorosa. Marte in quadratura vi crea qualche attrito con ...

Oroscopo settimanale dal 10 al 16 giugno : Acquario creativo - Cancro innamorato : Durante la settimana dal 10 al 16 giugno 2019, la Luna si sposterà dai gradi della Vergine a quelli del Sagittario, dove transita anche Giove. Plutone e Saturno rimarranno in Capricorno mentre Mercurio, Marte e il Nodo Lunare stazioneranno nel segno del Cancro. Sole e Venere rimarranno stabili in Gemelli, come Nettuno in Pesci e Urano in Toro. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali. Cancro innamorato Ariete: nervosi. Le ...

Oroscopo - previsioni zodiacali del 22 maggio : Scorpione riflessivo - Cancro tranquillo : L'Oroscopo di mercoledì 22 maggio propone molte novità per alcuni segni zodiacali come la Vergine e la Bilancia. Per altri segni, come il Cancro e i Gemelli, ci saranno alcuni problemi inattesi. Di seguito le previsioni astrali del 22 maggio. Oroscopo da Ariete a Vergine Ariete: i nati sotto il segno avranno una giornata notevolmente positiva e allegra. La mattinata sarà molto soddisfacente, lavoro favorito. Il pomeriggio passerà tranquillo e ...

Oroscopo settimana dal 27 maggio al 2 giugno : novità per Gemelli - Cancro stressato : L'ultima settimana di maggio si prospetta piena di energia per l'Acquario, mentre il Sagittario potrebbe avvertire un po' di stanchezza. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: il vostro segno sarà uno dei migliori nel corso della prossima settimana. Venere in congiunzione vi porterà ad essere molto affascinanti e irresistibili agli occhi di chi vi sta intorno. Sul fronte lavorativo si ...

Oroscopo 29 maggio : affetti in rialzo per il Sagittario - litigi per il Cancro : Mercoledì 29 maggio sarà una giornata dura per alcuni segni dello zodiaco, alle prese fra il lavoro poco soddisfacente o con troppe problematiche come l'Ariete, il Cancro e lo Scorpione. La Luna in Gemelli potrebbe ancora creare tensioni da una parte e dolcezza dall'altra, propendendo verso la relazione sentimentale, mentre ci sarà più distensione per la Bilancia, il Leone e la Vergine. Di seguito, le previsioni astrologiche per tutti i segni ...

L'Oroscopo di domani 21 maggio : Cancro coraggioso - Capricorno sereno : L'oroscopo di domani punta un riflettore sulle opportunità professionali e sugli affetti, indicando una via da seguire per raggiungere la serenità e il benessere. Le previsioni astrali approfondiscono le sensazioni di ciascun segno zodiacale, con precisione e affidabilità. Buone opportunità nelL'oroscopo di martedì dall'Ariete alla Vergine Ariete: otterrete i riconoscimenti meritati in ambito lavorativo, dopo il faticoso lavoro svolto e sarete ...

Oroscopo dal 27 maggio al 2 giugno : Sagittario romantico - Cancro agguerrito : La settimana dal 27 maggio al 2 giugno 'regalerà' una sensazione di freschezza e benessere a Gemelli e Sagittario, rendendoli romantici con il partner. I nativi del Leone invece saranno molto impegnati, mentre sarà una settimana di cambiamenti per l'Acquario. Nel dettaglio le previsioni dell'Oroscopo della settimana dal 27 maggio al 2 giugno. Oroscopo settimanale dal 27 maggio al 2 giugno 2019 Ariete: sarete parecchio confusi durante questa ...