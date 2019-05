Orban abbraccia Salvini | Il modello austriaco è finito | sono passato a quello

huffingtonpost

(Di domenica 26 maggio 2019) “Il. Oraalitaliano”. Lo ha detto il premier ungherese Viktor, sollecitato dai cronisti, mentre si vota per il Parlamento europeo.fa riferimento alla bufera che ha investito il governo, a cominciare dall’ormai ex vice cancelliere Heinz Christian Strache, ponendo fine alla coalizione tra il Partito Popolare del cancelliere e i sovranisti del Fpoe. Dopo il naufragio del partito guidato da Strache,sembra guardare soprattutto al panorama italiano. Recentemente, il premier ungherese ha ricevuto la visita del ministro dell’Interno Matteo.Dall’Ungheria ci si aspetta una vittoria netta per il Fidesz, il partito dial potere dal 2010. Secondo i sondaggi, la coalizione composta da Fidesz e KDNP (partito popolare cristiano democratico) dovrebbe superare il 50% dei voti, ...