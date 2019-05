Oggi tutti uniti per Niki Lauda

Taffy - la nuova serie di Boomerang : a partire da Oggi - tutti i giorni alle 19.20 : Arriva su Boomerang un’inedita slapstick comedy ispirata allo stile e alla comicità dei grandi classici Hanna & Barbera.

Falcone : autista sopravvissuto - 'Oggi tutti ricordano il giudice - ma non era amato' : Palermo, 24 mag. (AdnKronos) - "Ogni anno si presentano in tanti alla commemorazione della strage Falcone, ma il 23 maggio del 1992 dove era tutta questa gente? I magistrati all'epoca lo contestavano, era molto invidiato perché lo consideravano una primadonna". E' l'amaro sfogo di Giuseppe Costanza,

Tennis - WTA Norimberga 2019 : tutti i risultati del 21 maggio. PiOggia ancora protagonista in Germania : Anche oggi è stato rallentato dalla Pioggia il programma del torneo WTA International di Norimberga: sulla terra battuta tedesca si sono completati sette singolari del primo turno, mentre altri due sono stati sospesi e rinviati a domani. Sorprende l’eliminazione della numero 4, la statunitense Alison Riske, superata dalla serba Nina Stojanovic. I derby russo va a Veronika Kudermetova, che supera Vitalia Diatchenko, mentre tra le teste di ...

Estrazioni Lotto e SuperEnalotto Oggi martedì 21 maggio 2019 : tutti i numeri vincenti : Su Today.it la diretta delle Estrazioni di Lotto, SuperEnaLotto e 10eLotto di oggi martedì 21 maggio. Il "6" non esce dallo...

Tutti i look sfOggiati da Antonio Banderas a Cannes : Non è facile trovare un’immagine relativa al Festival di Cannes in corso che ritragga Antonio Banderas in posa. Il suo, d’altronde, è stato più un interminabile show, in particolare modo durante il momento del photocalling: smorfie, salti, esercizi ginnici… Il protagonista di Dolor y Gloria, il nuovo film di Pedro Almodovar dove recita a fianco dell’inseparabile amica Penelope Cruz, ha infiammato ...

Pallavolo – Finali Giovanili Crai Under 14 femminili e maschili - tutti i risultati di Oggi : Ecco tutti i risultati delle Finali Giovanili Crai Under 14 femminili e maschili svolte oggi a Chioggia-Rosolina e Bormio Si sono concluse oggi le Finali Nazionali Giovanili Crai Under 14 femminili e maschili disputate rispettivamente a Chioggia-Rosolina e Bormio Finali Nazionali Giovanili Crai U14 femminili: Gielle Imoco Volley SDonà è campione d’Italia Il Palasport Veronese di Chioggia (VE), gremito in ogni ordine di posto, è stato ...

Taekwondo - Mondiali 2019 : programma - orari e tv di Oggi (domenica 19 maggio). Tutti gli italiani in gara : oggi (domenica 19 maggio) si svolgerà a Manchester l’ultima giornata di gare dei Mondiali 2019 di Taekwondo. Questa rassegna iridata si chiuderà con una giornata ricchissima di combattimenti, visto che si assegneranno i titoli in ben sette categorie: -53 kg, -67 kg e -62kg femminili, -63 kg, -80 kg, -87 kg e +87 kg maschili. Le ultime speranze azzurre saranno riposte sulla 17enne Assunta Cennamo (-62 kg), che dopo aver conquistato la medaglia di ...

Taekwondo - Mondiali 2019 : programma - orari e tv di Oggi (sabato 18 maggio). Tutti gli italiani in gara : Prosegue oggi, sabato 18 maggio, il programma dei Mondiali 2019 di Taekwondo. La quarta e penultima giornata della rassegna iridata vedrà impegnate quattro categorie: -63 kg e -80 kg al maschile e -53 kg e -67 kg al femminile, con gli incontri che proseguiranno fino alle semifinali. La serata sarà dedicata invece alle sfide per la medaglia d’oro nelle categorie -49 kg e -57 kg al femminile e -74 kg al maschile, le cui fasi preliminari sono ...

Sciopero Oggi 17 maggio - bus e treni a rischio : tutti gli orari città per città : Ancora una giornata di disagi nel mondo dei trasporti pubblici. oggi, venerdì 17 maggio, l'Unione Sindacale di Base (USB) ha indetto uno Sciopero generale nazionale che...

Taekwondo - Mondiali 2019 : programma - orari e tv di Oggi (venerdì 17 maggio). Tutti gli italiani in gara : oggi (venerdì 17 maggio) si svolgerà a Manchester la terza giornata di gare dei Mondiali 2019 di Taekwondo. Spazio alle fasi eliminatorie, fino alle semifinali, di tre categorie di peso: -49 kg e -57 kg femminili e -74 kg maschili. Due gli azzurri in gara oggi: Martina Corelli (-49 kg) e Simone Alessio (-74 kg) che proveranno a centrare il grande acuto. In serata si svolgeranno invece le finali delle tre categorie impegnate ieri, quindi verranno ...

Georgette Polizzi in ospedale - l'annuncio su Instagram : "Da Oggi vengo io prima di tutti" : Georgette Polizzi, volto di Temptation Island e fashion influencer da più di mezzo milione di seguaci, sta di nuovo male. La giovane stylist, finita a suo discapito nella polemica che ha travolto Pamela Prati per il presunto matrimonio con Marco Caltagirone, in quanto cliente della stessa agenzia di comunicazione della showgirl sarda, è dovuta recarsi in ospedale per alcune visite di controllo.La strenua difesa contro la sclerosi ...

Taekwondo - Mondiali 2019 : programma - orari e tv di Oggi (giovedì 16 maggio). Tutti gli italiani in gara : Prosegue oggi, giovedì 16 maggio, il calendario dei Mondiali 2019 di Taekwondo. La maggior parte della seconda giornata della rassegna iridata in corso a Manchester (Inghilterra) sarà dedicata alle categorie dei -54 kg e dei -68 kg al maschile e dei +73 kg al femminile che si affronteranno fino semifinali. La serata sarà invece riservata alle finali nelle categorie dei -46 kg e -73 kg al femminile e dei -58 kg al maschile, le cui fasi ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : tutti gli azzurri in campo Oggi (lunedì 13 maggio). Orari e tv. Tocca a Fognini - Sinner e Cecchinato : Prepariamoci a gustarci un super giovedì 16 maggio agli Internazionali d’Italia di tennis. Sui campi del foro italico di Roma andrà in scena una giornata decisamente particolare in cui andranno in scena nello stesso giorno il secondo turno e gli ottavi di finale, per via della pioggia che ha caratterizzato tutta la giornata di ieri. Uno spettacolo in due atti nel quale ad essere protagonisti saranno tre italiani: Fabio Fognini, opposto a ...

Internazionali d’Italia 2019 : tutti gli incontri in programma cancellati per la piOggia. Le partite si terranno domani : Niente da fare, la pioggia ha vinto. La perturbazione che si è abbattuta su Roma in queste ore non ha dato tregua agli organizzatori degli Internazionali d’Italia 2019 di tennis e per questo, dopo una lunga attesa, si è arrivati alla decisione di cancellare l’intero programma odierno e di dirottare a domani tutte le partite, rendendo particolarmente ricca la successione dei match. Pertanto le partite dello svizzero Roger Federer, ...