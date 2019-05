Novara | Leonardo a venti mesi è stato massacrato in casa | arrestati la madre e il compagno

Novara - fiaccolata e lutto cittadino per ricordare il piccolo Leonardo : Si terrà martedì - 28 maggio - in Duomo a Novara, alle 14, il funerale del piccolo Leonardo Russo, ucciso a 20 mesi giovedì nella casa dove viveva con la madre Gaia e il suo compagno Nicolas Musi, fermati per omicidio volontario pluriaggravato. Il Comune di Novara ha decretato per il giorno delle esequie di lutto cittadino....

Leonardo - bimbo di 20 mesi massacrato a Novara/ Il padre "E poi ero io il cattivo?" : Si chiamava Leonardo il bimbo di 20 mesi massacrato di botte a Novara dalla mamma e dal compagno. Parla il padre della vittima

Novara - morte del piccolo Leonardo : sospetti su un precedente ricovero del bimbo : Forse si poteva fare qualcosa, si poteva intervenire per evitare l’assurda morte di un bimbo di nemmeno due anni. Infatti gli uomini della Squadra mobile di Novara, durante le indagini sulla tragica scomparsa di Leonardo, hanno trovato traccia di un suo precedente ricovero in ospedale, lo scorso aprile, in seguito a quello che la madre e il suo compagno, avevano giustificato come “il morso di un cane”. Il timore degli inquirenti è che in realtà ...

Novara : è omicidio per il piccolo Leonardo - fermati la madre e il compagno : Gli esiti dell'autopsia praticata sul corpo del piccolo Leonardo non lasciano dubbi: il bambino di venti mesi residente a Novara con la madre e il compagno di lei è morto per omicidio. Le parole del procuratore capo Questa mattina, 25 maggio 2019, il procuratore capo Marilinda Mineccia ha resi noti, attraverso una conferenza stampa, gli esiti dell'autopsia: "Un corpo martoriato da lesioni multiple. È un omicidio avvenuto in un quadro di ...

"Leonardo picchiato - corpo martoriato"Novara - fermati madre e compagno : Disposto il fermo di Gaia Russo, 22 anni, e del compagno, Nicholas Musi, 23. L'accusa è omicidio volontario pluriaggravato. Il delitto sarebbe maturato in un ambiente di "abusi pregressi".

Novara - fermati i genitori del piccolo Leonardo : "Corpo martoriato di lesioni" : Sono stati fermati nella tarda serata di ieri la mamma del bambino di quasi due anni, morto giovedì mattina a Novara, e il compagno della donna. Per entrambi l'accusa è di omicidio pluriaggravato. L'uomo è rinchiuso nel carcere di Novara, la donna invece è ai domiciliari in una comunità protetta poi

Novara - si indaga sulla morte del piccolo Leonardo : Franco Grande La mamma di Leonardo, il bimbo di appena due anni arrivato morto all'ospedale Maggiore di Novara, e il suo compagno sono stati indagati per infanticidio indagati per infanticidio. La decisione è stata presa dopo una notte di interrogatori che ha avuto per protagonisti i principali responsabili della morte del piccolo Leonardo, la madre e il suo compagno. Un atto dovuto dopo che il "loro" Leonardo di appena due anni è ...