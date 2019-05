Nissan ed Enel X insieme per l’auto che diventa una batteria su quattro ruote

Auto diventa batteria con ruote - al via progetto Nissan-Enel x-Rse : Auto diventa batteria Oggi in Italia circolano 38 milioni di veicoli, dei quali solo 20 mila sono elettrici o ibridi. Si stima però che entro il 2030

Nissan - Enel X e RSE avviano la prima sperimentazione in Italia : Enel X, Nissan e RSE avviano la prima sperimentazione in Italia per lo sviluppo e la dimostrazione del Vehicle to Grid, la tecnologia grazie alla quale le auto possono immagazzinare e restituire energia per la stabilizzazione della rete. Il progetto prevede l’utilizzo di due infrastrutture di ricarica bidirezionale di Enel X, installate nella microrete sperimentale di RSE, che attraverso un’apposita piattaforma di controllo consentono di ...