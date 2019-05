Nigel Farage | un’ombra sulle elezioni europee e il destino incerto della Gran Bretagna

Brexit - il successore della May costretto a inseguire Nigel Farage su un’uscita ‘hard’. La scelta tra i “brexiteer” - Johnson in pole : Incassate le dimissioni e le lacrime di Theresa May, i Tory ripartono da un 30% nei sondaggi. Peccato per Boris Johnson & Co che la percentuale non sia la loro, ma dell’uomo che – senza un atto preciso della propria volontà – aveva trascinato David Cameron a indire il referendum sulla Brexit: il 30% è di Nigel Farage e del suo Brexit Party, dato da tutte le rilevazioni in testa alle preferenze dei britannici nelle elezioni ...

Il ritorno di Nigel Farage : Il suo nuovo partito, il Brexit Party, è dato oltre il 30 per cento e al momento ha un unico obiettivo, indovinate un po' quale

Il populista Nigel Farage approfitta della crisi politica britannica : La vicenda del Regno Unito dimostra che quando i partiti perdono di vista la loro missione, anche le democrazie più solide aprono la porta agli avventurieri. Leggi

Parlamento Ue - “indagine per irregolarità finanziarie contro Nigel Farage. Non dichiarò regali del magnate Arron Banks” : Il Parlamento europeo ha avviato un’indagine per irregolarità finanziarie nei confronti dell’europarlamentare britannico del Brexit Party, Nigel Farage. L’inchiesta, secondo quanto sostengono fonti a Bruxelles vicine al dossier, è partita in seguito alle rivelazioni di alcuni media del Regno Unito che parlavano di doni non dichiarati ricevuti da Farage da parte di Arron Banks, un controverso miliardario che ha finanziato la campagna ...

Guardian : il Brexit party di Nigel Farage modellato sul Movimento 5 stelle : Il nuovo Brexit party di Nigel Farage è ispirato sull’esperienza del Movimento 5 stelle di Gianroberto Casaleggio e Beppe Grillo. Lo scrive il Guardian in una lunga inchiesta che racconta come “l’ex leader dell’Ukip ha costruito un’alleanza con il Movimento 5 stelle mentre agiva come un bulldozer sulla politica italiana, usando una piattaforma digitale attentamente controllata. E ora sta usando le loro ...

La polizia scozzese ha chiesto di non vendere gelati e milkshake a un McDonald’s vicino a un comizio di Nigel Farage - per timore che gli vengano tirati addosso : La polizia di Edimburgo, in Scozia, ha chiesto a un McDonald’s di sospendere la vendita di gelati e milkshake in vista di un comizio del politico Nigel Farage, noto esponente della destra britannica e oggi leader del Brexit Party. La

Il Brexit Party di Nigel Farage sta andando alla grande : Nigel Farage al lancio del Brexit Party (foto: Matthew Lewis/Getty Images) Tra i partiti che si presenteranno alle elezioni europee in Regno Unito c’è anche il Brexit Party di Nigel Farage, ex leader del partito populista di destra Ukip e tra i maggiori promotori della campagna per il Leave al referendum del maggio 2016 sulla Brexit. La formazione politica è nata lo scorso 12 aprile a Coventry, una cittadina che nel 2016 ha votato in massa ...

Ancelotti prova a opporre i numeri ai Nigel Farage del Napoli : Il fallimento Fondato nel 1926, in 92 anni di storia il Napoli ha raggiunto il secondo posto in Serie A sette volte: quattro volte con la gestione Ferlaino (che portò anche due scudetti, limitandoci solo campionato) e tre con la gestione De Laurentiis. Come scritto più volte in questi giorni, solo quattro volte – prima di quest’anno – il Napoli aveva raggiunto i quarti di finale di una coppa europea. Al momento, il Napoli è ...

Europee 2019 - Lord Buckethead annuncia che sfiderà Nigel Farage : La politica britannica non annoia mail. Ha già corso contro John Mayor, Margaret Thatcher e Theresa May. Ora sfida Nigel Farage. La sua posizione sulla Brexit è altrettanto chiara rispetto a quella del ...

Nigel Farage si ributta nell'arena : ... i candidati alle europee saranno principalmente uomini d'affari e 'persone di successo che vogliono riportare fiducia nella politica britannica'. Ha poi auspicato che il Brexit Party sia finanziato ...

Nigel Farage ha presentato il suo nuovo partito - il Brexit Party : L’ex leader dello UKIP Nigel Farage ha presentato ufficialmente il suo nuovo partito, il Brexit Party, con il quale si presenterà alle elezioni europee di fine maggio se per allora il Regno Unito non sarà ancora uscito dall’Unione Europea, ipotesi