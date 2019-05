Nell' era del capitalismo digitale ci vuole un' economia civile | dice Zamagni

Amici serale 2019 : Irama canta Arrogante - il suo nuovo singolo - Nella finale (VIDEO) : Amici serale 2019 la finale di sabato 26 maggio. Irama ospite per consegnare il premio a Alberto, canta “Arrogante” il suo nuovo singolo. (VIDEO)La finale di Amici 2019 è ormai alle nostre spalle, il vincitore è Alberto, e in puntata il premio è stato consegnato da Irama, vincitore della scorsa edizione, in una sorta di momento di passaggio del testimone.Irama è apparso nella puntata già dall’inizio, quando Maria De Filippi ha ...

Diretta Amici : Nella finale di stasera scopriremo il trionfatore : Ultimo appuntamento con la diciottesima edizione di Amici, il talent condotto da Maria De Filippi. Ormai siamo arrivati alla resa dei conti e finalmente stasera scopriremo chi sarà il vincitore tra i cantanti Giordana e Alberto e i ballerini Rafael e Vincenzo. Solo il trionfatore assoluto riuscirà a portarsi a casa l'ambito premio da 150mila euro in gettoni d'oro, ma ci sarà anche un premio di categoria del valore di 50mila euro. A stabilire ...

Piccole principesse crescono : a settembre Charlotte debutterà Nella scuola di George : Charlotte e la regina Elisabetta da bambinaCharlotte e la regina Elisabetta da bambinaCharlotte e la regina Elisabetta da bambinaCharlotte e la regina Elisabetta da bambinaCharlotte e la regina Elisabetta da bambinaCharlotte e la regina Elisabetta da bambinaCharlotte e la regina Elisabetta da bambinaBaby George sarà in reale compagnia quando il prossimo autunno tornerà a scuola. La principessina Charlotte Elizabeth Diana, che il 2 maggio ha ...

Temptation Island : Francesco Chiofalo lascia AntoNella con una lettera : Francesco Chiofalo di Temptation Island lascia la fidanzata: “Non voglio condannarti…” Ha scritto una lunga lettera alla fidanzata Antonella Fiordelisi, che ha deciso di pubblicare sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale DiPiù Francesco Chiofalo, ex protagonista di Temptation Island, che qualche mese fa, lo ricordiamo, ha purtroppo scoperto di avere un tumore al cervello, fortunatamente poi rivelatosi benigno. ...

La grande avventura dannunziana di Fiume senza ideologie e Nelle parole di chi c'era - : Claudio Siniscalchi Dalla destra alla sinistra, si presentano quattro diversissime testimonianze C' è voluto il centenario dell'avventura fiumana di Gabriele d'Annunzio per liberare questa pagina della storia nazionale dalle tante, troppe incrostazioni, reticenze, semplificazioni e fuorvianti se non denigratorie ricostruzioni. La «vulgata fiumana» era stata demistificata già nel 1965 da Renzo De Felice, nel suo primo volume della ...

La Gazzetta sui vantaggi della Juve Nell’operazione Sarri : poche spese sul mercato e nessuna penale : “Maurizio Sarri e Mauricio pochettino sanno bene che la Juve farà la sua scelta a costo zero: cioè non pagherà buonuscite” è la novità lanciata oggi dalla Gazzetta dello Sport sul tema nuovo allenatore della Juve. Per stabilire il successore di Allegri dunque sarà fondamentale la reazione di Chelsea e Tottenham verso Sarri e pochettino. Il tecnico toscano sempre primo in classifica per la rosea proprio perché Abramovich ha già ...

Tennis - WTA Strasburgo 2019 : Caroline Garcia e Dayana Yastremska si sfideranno Nella finale del torneo alsaziano : Saranno Caroline Garcia e Dayana Yastremska a sfidarsi nella finale del torneo WTA di Strasburgo, che si giocherà domani in ossequio alla necessità di volare poi a Parigi per il Roland Garros. Nel derby francese Garcia ha superato Chloe Paquet per 6-3 6-4, mentre l’ucraina ha ribaltato il pronostico contro la bielorussa Aryna Sabalenka, battuta con un doppio 6-4. Con la vittoria finale l’una può riavvicinarsi alle prime venti ...

Cosa ci fanno Elsa Fornero e Myss Keta Nello stesso video? Cercano marito : non per loro - ma per Costantino della Gherardesca : Costantino della Gherardesca non ha pace. E questa volta ha deciso di cercare marito grazie ai social network. Gli appelli ai pretendenti si sono moltiplicati e sono arrivati da fonti autorevoli e inaspettate: dalla senatrice Monica Cirinnà all’ex ministra del Lavoro, Elsa Fornero, da Barbara D’Urso a Elisabetta Canalis. Gli aspiranti mariti parteciperanno alle selezioni di un nuovo format per l’applicazione di Instagram, ...

Consigli fantacalcio 38^ giornata : le dritte di CalcioWeb su chi schierare e chi evitare Nell’ultimo turno [FOTO] : 1/4 Spada/LaPresse ...

Barcellona - le verità di Piqué : “il ko di Liverpool resterà Nella storia - vi spiego cosa ci è successo” : Il difensore del Barcellona ha parlato della stagione in corso alla vigilia della finale di Coppa del Re contro il Valencia La Liga in tasca e la finale di Coppa del Re da giocare domani sera, completando un doblete che renderebbe positiva la stagione. L’eliminazione in semifinale di Champions League contro il Liverpool brucia ancora, considerando il 3-0 del Camp Nou ribaltato poi con il poker di Anfield. Pique – ...

Juventus - gli AgNelli danno alla moglie di Guardiola una Maserati : mister in arrivo? : Il City smentisce, la Juve non nega, Guardiola sta zitto, ma intanto, le voci si rincorrono, gli avvistamenti si moltiplicano, gli indizi abbondano. E presto Guardiola potrebbe palesarsi a Torino, visto che, due giorni fa, intorno alle ore 12.50, la signora Cristina Serra, moglie dell'attuale tecnic

Silvio Berlusconi : "Impresentabile? Nella mia carriera politica ho preso 200 milioni di voti" : Il leader di Forza Italia, ospite di "Diritto e rovescio" su Rete 4, ha commentato il suo inserimento Nella lista stilata dalla Commissione Antimafia

Francesca De Andrè - pianto disperato Nella notte : “Voglio spegnermi” : Gf news, Francesca De Andrè in crisi: la ragazza molto provata dagli ultimi episodi che l’hanno vista protagonista Al Grande Fratello, Francesca De Andrè continua a sentirsi sola. A renderla ancora più triste, la decisione presa dal fidanzato Giorgio: ha voluto una pausa di riflessione; decisione, questa, che ha spiazzato la ragazza, considerato che, una […] L'articolo Francesca De Andrè, pianto disperato nella notte: “Voglio ...

Skoda - Via allera elettrica (in punta di piedi). E la Superb - Nellombra - si rinnova : Oggi la Skoda entra nellera della mobilità elettrica, un momento speciale per la nostra azienda. Due modelli fanno da apripista: la Citigoe iV, che costituisce il nostro primo prodotto full-electric, e la Superb iV, primo ibrido plug-in del marchio. In aggiunta presentiamo la nuova edizione della nostra ammiraglia con design rivisto e nuove tecnologie, ha dichiarato il ceo della Casa ceca, Bernhard Maier. Il restyling di mezza vita della Superb, ...