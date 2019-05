Napoli | il gioco di prestigio e il turista si trova senza portafogli e valigia

Napoli - il gioco di prestigio dei tre e il turista si trova senza portafogli e valigia : Il video postato dal consigliere regionale dei Verdi Francesco Borrelli è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza Stefano Damiano Un gioco di prestigio davvero notevole e tre persone riescono a rubare portafogli e valigia al turista. I fatti sono successi nei pressi della centralissima corso Umberto, nel centro di Napoli. Nel video è possibile vedere quanto, con una rapidità sorprendete, le tre persone siano in grado di ...

Mancini alla Stampa : «Napoli e Atalanta giocano bene. Dibattito bel gioco-risultati è noioso» : Sulla Stampa parla in una lunga intervista il ct della nazionale italiana Roberto Mancini a quasi un anno dall’arrivo sulla panchina azzurra. Parla della sua nazionale, dei ragazzi giovani e del calcio italiano. Una domanda sul campionato appunto e sulle squadre che lo hanno impressionato in questa stagione «Il Napoli, l’Atalanta giocano bene. Poi la Juve: se vince sempre significa che gioca meglio di tutte. Il Dibattito tra bel gioco e ...

E’ il più bel Napoli dell’anno. Per intensità di gioco e concentrazione : FALLI DA DIETRO – A 37A GIORNATA Tempo di addii. Abate, Barzagli, Pellissier. Abbracci e lacrimucce un po’ dappertutto. Ma i riflettori sono tutti per Acciu. Anche qui lacrimucce. E si fa fatica a crederle tutte sincere. Agnelli mi ricorda la ragazza della gioventù, l’Anna. “Sei eccezionale, mi fai ridere, la prima volta che ti ho visto è stato un colpo di fulmine, con te ho vissuto momenti bellissimi. Però ora ti mollo e mi ...

Napoli - De Laurentiis : “Stasera ringrazierò Ancelotti per la stagione. Era difficile cambiare gioco dopo Sarri” : Ultime Napoli, parla De Laurentis: da Ancelotti a Sarri, passando per la stagione disputata Ultime Napoli De Laurentiis| Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Carlo Alvino sulle frequenze di Tv Luna. Il giornalista ha lanciato un’anticipazione rivelando alcuni stralci della lunga chiacchierata con il numero uno del club partenopeo in vista della cena di fine anno che si terrà ...

L’ultimo gioco è trovare l’aggettivo per la stagione del Napoli. La risposta la dà LeBron James : “Mi sembra sia in corso un gioco di società. trovare l’aggettivo giusto per la stagione del Napoli. Da fallimentare a discreta, da deludente a sufficiente, da insufficiente ad accettabile…” Così ho scritto oggi su Repubblica. Ed ecco che un mio caro amico, Fabio Ambrosino, ha deciso di partecipare al giochino. E mi ha spiegato il suo punto di vista, molto ma molto intrigante, sulla stagione del Napoli. Giungendo a scegliere per ...

Napoli - il Comicon delle meraviglie : al via domani il salone del fumetto e del gioco : Ci siamo: da domani, 25 aprile, fino al 28 presso la Mostra d’Oltremare di Napoli prende il via l'edizione numero 21 del Comicon, il salone Internazionale del fumetto e del gioco dedicato a tutti coloro che vivono e respirano per le ultime novità del fumetto italiano ed internazionale. Spazio dunque ai videogmaes, gli anime, i manga, i cosplay, le proposte tv più recenti e le anteprime più succulente del panorama cinematografico del fantasy e ...

Napoli - parla l’agente di Hamsik : “la cessione di Marek ha inciso sulla qualità del gioco degli azzurri” : L’agente del centrocampista slovacco ha parlato del trasferimento in Cina, soffermandosi anche sull’addio al Napoli “L’inizio è stato difficile, ora ci stiamo riprendendo. Marek sta imparando come si gioca in Cina, è un calcio totalmente diverso. Non ho potuto vedere il ritorno contro l’Arsenal ma penso sia normale essere eliminati da un club forte come quello inglese. Il Napoli senza Marek? La sua cessione ha ...

Live Napoli-Arsenal 0-0 Milik va in gol ma è fuorigioco : «Coraggio, intelligenza, cuore». Sono queste le tre parole impresse a fuoco da Carlo Ancelotti nello spogliatoio del Napoli alla vigilia del ritorno dei quarti di finale di Europa League...

Live Arsenal-Napoli 2-0 Insigne-gol ma è fuorigioco : Concentrazione, applicazione della strategia, difesa tosta per attaccare bene. È questo che vuole Carlo Ancelotti dal suo Napoli contro l'Arsenal nella notte dell'Emirates, andata dei...