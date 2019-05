MXGP | GP Francia 2019 | Tim Gajser fa doppietta in gara-2 | Tony Cairoli cade è chiude 17°

oasport

(Di domenica 26 maggio 2019) Lo sloveno Tim(Honda) non si ferma più e concede il bis in-2 del GP di, tappa del Mondiale di. Dopo il trionfo della prima manche, l’alfiere della scuderia nipponica si è reso protagonista di una prestazione autoritaria a precedere di 5″375 il francese Romain Febvre sulla Yamaha e di 7″314 lo svizzero Arnaud Tonus, in sella ad un’altra Yamaha. Una run da dimenticare per il nostroche, partito male al via, è incappato in una caduta che ne ha vanificato la propria prestazione. Il diciassettesimo posto finale non rende giustizia al siciliano che, per eccesso di generosità, è finito per perdere l’anteriore della sua KTM. Un piazzamento che costa caro in termini di punti in classifica generale, dal momento cheora è solo a 10 lunghezze dalla vetta occupata da TC222 e, visto il trend, il campionato si ...

P300it : MXGP | GP Francia: Gajser centra un'altra doppietta, disastro per Cairoli: Il Gran Premio di Francia della MXGP ha… - corsedimoto : MXGP FRANCIA - Tony Cairoli, sfortuna nera: un problema al cancello di partenza lo costringe a partire per ultimo,… - zazoomnews : MXGP GP Francia 2019: Tim Gajser è implacabile in gara-1 Tony Cairoli si accontenta del secondo posto - #Francia #… -