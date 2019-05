Motori – Auto elettriche | qual è il futuro delle batterie esauste? La soluzione di Audi

Motori – Renault : quando la ricarica delle auto elettriche è qualcosa di più : La visione di Renault si pone l’obiettivo di offrire una mobilità sostenibile a tutti, oggi e domani e lo vuole fare sfruttando la mobilità elettrica La strategia del Gruppo Renault consiste nello sviluppare un ecosistema intelligente a sostegno della transizione energetica e dello sviluppo su larga scala della mobilità elettrica. Il Gruppo intende dare un contributo significativo allo sviluppo delle smart grid. Connessi alle smart ...

Motori – Google maps attivata la funzione che segnala gli Autovelox : L’app che ha soppiantato l’utilizzo dei navigatori portatili si evolve e sfida a muso duro i dispositivi di segnalazione Autovelox classici come i Coyote Arriva la conferma da Google, maps avrà una nuova funzione che segnala la presenza degli Autovelox sulle strade. Dopo il debutto negli Stati Uniti con una beta version di questa funzione, Google ha confermato il rilascio mondiale dell’applicativo che andrà ad aggiornare ...

Motori – Aston Martin 007 “OHMSS” l’auto celebrativa per i 50 anni della spia inglese [PREZZO E FOTO] : Aston Martin DBS Superleggera”On Her Majesty’s Secret Service” l’auto celebrativa della casa di Gaydon per il 50° anniversario del film che ritrae le avventure dell’agente 007 La casa di Gaydon, da sempre legata alle avventure della spia più famosa del mondo, oggi al 50° anniversario dalla prima mondiale del 5 episodio della saga dal titolo “007 al servizio segreto di Sua Maestà“, la Aston Martin ...

Motori – Guida autonoma : Torino entra nel consorzio 5GAA : Torino è la prima amministrazione pubblica ad entrare nel consorzio 5GAA, l’organizzazione internazionale per lo sviluppo delle tecnologie utili per i veicoli a Guida autonoma Torino è la prima amministrazione pubblica che entra ufficialmente nel consorzio 5GAA, questa organizzazione internazionale nasce, nel 2016, dalla volontà dei produttori di auto e di apparecchiature per le telecomunicazioni di collaborare per accelerare ...

Motori – Guida autonoma Ford : come auto e robot sostituiranno il lavoro dell’uomo : Ford sta collaborando con Agility robotics per esplorare una nuova frontiera nel mondo dell’automazione e un modo innovativo di pensare a come effettuare le consegne Partendo dall’assunto che lo shopping online sia attualmente tra le cose più amate al mondo, Ford si è messa all’opera per cercare di risolvere al meglio la sfida dell’ultimo miglio, ovvero la parte più complessa dell’attività di consegna. A tal proposito, Ford sta ...

Motori – Mal d’auto? Ecco la semplice ed efficace soluzione di Citroen : Gli occhiali Seetroen S19 riprendono il principio che ha decretato il successo del primo modello lanciato nel luglio scorso e nato per combattere il cosiddetto ‘mal d’auto’ Il lancio dei ‘Seetroen’ dello scorso luglio non è passato inosservato: oltre 20 milioni di visualizzazioni nel web e 15.000 vendite nello spazio di pochi mesi. Forte di questo grande successo, Citroen lancia un nuovo modello di occhiali ...

Motori- Dyson : il re delle aspirapolveri a ciclone si lancia nel mondo dell’auto [GALLERY] : Il primo modello di Dyson Car sarà un SUV di lusso full-electric, il re delle aspirapolveri a ciclone si lancia nel mondo delle auto elettriche il Professore James Dyson, dopo aver rivoluzionato il mondo delle aspirapolveri inventando il sistema Dual Cyclone, continuando ad investire circa otto milioni di sterline la settimana in ricerca e sviluppo, nel 2017 aveva annunciato che avrebbe investito, oltre 3 miliardi di sterline, per la ...

Motori – DS si espande sul territorio : i concept store portano il savoire-faire del lusso parigino nel mondo dell’auto : Quello dei DS concept store è un format innovativo e strategico per la diffusione sul territorio del marchio DS e delle sue auto La presenza territoriale dei DS store e la capillarità della rete di vendita sono un aspetto strategico nello sviluppo del brand DS. In un momento cruciale, come quello del lancio di DS 3 Crossback, si inaugura un format innovativo, attraverso i DS concept store, che permette a DS Automobiles di aumentare le ...

Motori – Euro NCAP : quali sono le 7 nuove auto più sicure e perché hanno ricevuto 5 stelle? : I recenti test Euro NCAP hanno evidenziato ben 7 nuovi modelli che hanno ricevuto 5 stelle, questi eccellenti risultati premiano lo sforzo dei costruttori di investire sulla sicurezza Euro NCAP, il programma fondato nel 1997 e sostenuto dall’Unione Europea per la valutazione dei nuovi modelli di automobili, ha reso noti i livelli di sicurezza di 7 nuovi veicoli, tra i quali quattro anteprime assolute che hanno fatto la loro prima ...

Tecnologia e Motori- Nissan Propilot 2.0 il dispositivo auto per la guida autonoma [GALLERY] : Nissan presenta Propilot 2.0 il sistema di guida autonoma che permetterà di non toccare il volante, questo optional sarà in commercio dal prossimo autunno Dopo anni di sviluppo gli ingegneri della Nissan hanno presentato la versione 2.0 del sistema Propilot. Questa Tecnologia permette la guida autonoma del veicolo, quindi consentirà all’automobilista di non toccare il volante. La seconda generazione di questa Tecnologia consentirà la ...

Tecnologia e Motori- Nissan Propilot 2.0 il dispositivo auto per la guida autonoma [GALLERY] : Nissan presenta Propilot 2.0 il sistema di guida autonoma che permetterà di non toccare il volante, questo optional sarà in commercio dal prossimo autunno Dopo anni di sviluppo gli ingegneri della Nissan hanno presentato la versione 2.0 del sistema Propilot. Questa Tecnologia permette la guida autonoma del veicolo, quindi consentirà all’automobilista di non toccare il volante. La seconda generazione di questa Tecnologia consentirà la ...

Motori-Volvo : maxi accordo con LG per la fabbricazione delle batterie litio per tutte le sue auto : Volvo ha comunicato di aver concluso un accordo con CATL e LG per la fornitura di batterie agli ioni di litio per le vetture del gruppo Come ormai noto ai molti, l’elettrico è il futuro della mobilità più prossima, tutti i più grossi costruttori di auto stanno puntando sulla mobilità a zero emissioni. Volvo Car Group che da sempre è all’avanguardia nel settore automotive, ha comunicato di aver concluso un accordo con CATL e ...

Motori – La digitalizzazione dell’automotive passa anche dalle officine : dagli aggiornamenti a distanza alla videochiamata col tecnico : Connettività come motore di crescita per la digitalizzazione dell’automotive: Bosch amplia la gamma di soluzioni connesse per le officine Bosch Automotive Aftermarket assume un ruolo di primo piano nell’imminente transizione dell’industria automobilistica, sia che si tratti di connettività, automazione, sistemi di azionamento ottimizzati o di elettromobilità. Secondo la società di revisione e consulenza PwC, ci saranno ...

Motori – Batterie auto elettriche - il ‘colpaccio’ di Volvo : accordo multimiliardario con LG e CATL - tutti i dettagli : Volvo, nell’ottica di una prossima gamma elettrificata, si assicura dieci anni di forniture di Batterie al litio grazie all’accordo con CATL ed LG Volvo ha recentemente firmato accordi a lungo termine con CATL e LG Chem – aziende leader fra i produttori di Batterie – per assicurarsi nel prossimo decennio forniture per un valore di diversi miliardi di dollari di Batterie agli ioni di litio da utilizzare per la prossima ...