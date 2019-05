MotoGp – Il sabato sera di Valentino Rossi si accende con l’Americana al Ranch | Francesca

MotoGp Spagna - il Dottore non guarisce dalle 'ferite' del sabato : Rossi solo sesto : Dopo la caduta di Austin, Marc Marquez si riscatta e trionfa in solitaria nel Gp di Spagna a Jerez. Alle sue spalle il sempre più sorprendente Rins in sella alla Suzuki, davanti a Vinales, mentre Andrea Dovizioso e Valentino Rossi non entrano mai realmente in gara e devono accontentarsi rispettivamente della quarta e della sesta piazza. Marquez ritorna in vetta al Mondiale C'era grande attesa per la quarta gara del Motomondiale 2019 a Jerez, una ...

MotoGp – Sabato da dimenticare per Valentino Rossi in Spagna : le parole del Dottore dopo le amare qualifiche di Jerez : Valentino Rossi mastica amaro a Jerez de la Frontera: le parole del Dottore dopo le qualifiche del Gp di Spagna Sabato amaro per Valentino Rossi: dopo sessioni di prove libere complicate, anche le qualifiche non sono state positive per il Dottore a Jerez de la Frontera. Il nove volte campione del mondo non è riuscito a staccare il pass per la Q2, oggi pomeriggio in Spagna, dunque domani sarà costretto a partire dalla 13ª posizione in ...

MotoGp – Brutto tempo ad Austin : slittano Fp3 e qualifiche - ritardi su tutto il programma del sabato : Tempesta di fulmini ad Austin, le terze prove libere di Moto3 slittano causando ritardi a tutto il programma del sabato del Gp delle Americhe Il Brutto tempo si abbatte sul circuito di Austin causando dei cospicui ritardi al programma del sabato del Gp delle Americhe. L’inizio delle terze prove libere di Moto3, che avrebbero dovuto prendere il via alle 16, slitta ad orario da destinarsi prorogando anche l’inizio delle FP3 di ...

Orari Formula 1 e MotoGp : qualifiche e pole del sabato - oggi su Sky : ... Paddock Live Show Ore 22.30: Talent Time F1, dopo le qualifiche del GP Bahrain in tv su Sky A Sakhir, che taglia il traguardo del suo 15esimo anno in F1 , il programma di Sky Sport non termina dopo ...