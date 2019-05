Mondiale Under 20 | l’Italia s’impone sull’Equador e vola agli ottavi

Sky Sport Mondiale Under 20 (diretta) 2a Giornata | Palinsesto e Telecronisti : Fino al 15 giugno in Polonia si volge il Mondiale Under 20 maschile, un grande appuntamento per scoprire le future stelle, i nuovi talenti e le giovani promesse del calcio Mondiale, una straordinaria occasione per tifare Italia, che ieri ha esordito battendo il Messico. Solo su Sky l’intera manifestazione calcistica maschile in diretta, con le partite in onda su Sky Sport Mondiali, al numero 202 del telecomando, Sky Sport...

Da Zagadou a Fernandes : chi sono e quanto valgono i gioielli del Mondiale Under 20 : Ha preso il via ieri il Mondiale Under 20 e 552 calciatori nati dopo il primo gennaio 1999 saranno in vetrina sui campi della Polonia, desiderosi di emergere sotto gli occhi attenti di procuratori ed addetti ai lavori. La rassegna iridata, che volgerà al termine con la finale del 15 giugno a Lodz, ha accolto […]

Calcio - Mondiale Under20 : i risultati di giovedì 23 maggio. Italia in vetta al girone B - vittorie per Colombia e Senegal nel gruppo A : E’ andata in archivio la prima giornata dei Mondiali di Calcio Under20 in Polonia. Un day-1 particolarmente positivo per la Nazionale Italiana, impostasi 2-1 a Gdynia contro il Messico grazie alle marcature Davide Frattesi al 3′ e di Luca Ranieri al 67‘. Segnature che hanno reso vana la realizzazione di De la Rosa al 37′, che aveva momentaneamente pareggiato i conti sul rettangolo verde polacco. Un risultato che torna ...

Esordio vincente per l'Italia al Mondiale di calcio Under 20. Messico battuto 2-1 : Ha preso il via in Polonia la ventiduesima edizione del mondiale di calcio Under 20, manifestazione da sempre capace di mettere in luce i talenti di domani. l'Italia ha esordito con una vittoria superando i pari età del Messico con il risultato finale di 2-1. La nazionale allenata da mister Paolo Nicolato ha imposto fin da subito un grande ritmo passando in vantaggio già al terzo minuto grazie a una conclusione ...

Mondiale Under 20 - buona la prima per l’Italia : 2-1 al Messico [FOTO] : 1/8 Foto Instagram ...

Sky Sport Mondiale Under 20 (diretta) 1a Giornata | Palinsesto e Telecronisti : Parte su Sky Sport il Mondiale Under 20 maschile. Un grande appuntamento per scoprire le future stelle, i nuovi talenti e le giovani promesse del calcio Mondiale, una straordinaria occasione per tifare Azzurri. Da Maradona a Boban, da Figo e Henry, da Kakà a Casillas, da Iniesta a...

Italia pronta al Mondiale Under 20 : azzurri favoriti contro il Messico : Mondiale under 20 al via per gli azzurri che domani affronteranno i pari età del Messico in una gara che vedrà l’Italia favorita L’obiettivo è arrivare fino in fondo, migliorando il terzo posto della scorsa edizione. L’Italia si prepara all’esordio nel Mondiale under 20, che parte domani in Polonia. Ai ragazzi di Paolo Nicolato, inseriti nel Girone B, il calendario ha riservato subito l’avversario più ...

Scherma : Fusetti Mondiale bronzo under 17 : ANSA, - PADOVA, 9 APR - La padovana Benedetta Fusetti ha conquistato la medaglia di bronzo nella gara di sciabola femminile ai Campionati del Mondo Cadetti di Scherma, in corso a Torun, Polonia,. L'atleta 16enne portacolori del Petrarca Scherma, dopo essere entrata tra le migliori otto battendo la torinese Federica Guzzi Susini per 15-3 nel ...

