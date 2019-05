Mondiale U20 – Italia super | Ecuador ko 1-0 | gli azzurri volano agli ottavi

Mondiale U20 – Successo all’esordio per l’Italia : Frattesi e Ranieri piegano il Messico : Esordio con vittoria per l’Italia ai Mondiali U20: la formazione di Paolo Nicolato batte il Messico 1-2 grazie ai gol di Frattesi e Ranieri “Chi ben comincia è a metà dell’opera”, si dice: chissà se il detto è valido anche in Polonia. l’Italia U20 vince la sua prima partita del girone ai Mondiali U20, battendo il Messico per 1-2. Allo stadio di Gdynia, gli azzurri di Paolo Nicolato hanno subito dimostrato di poter dire la loro all’interno ...

Mondiale U20 - i convocati dell’Italia per la rassegna iridata : nella lista non c’è Moise Kean : La rassegna iridata scatterà il prossimo 23 maggio in Polonia, dove gli azzurrini tenteranno l’assalto al titolo Mondiale Sono 21 i convocati del ct Nicolato per il Mondiale U20, che si terrà dal 23 maggio al 15 giugno in Polonia. La stella dell’Italia sarà Andrea Pinamonti, attaccante del Frosinone di proprietà dell’Inter che proverà a guidare gli azzurrini verso il titolo. Non ci sarà Moise Kean, ormai aggregato ...