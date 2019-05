Mondiale di calcio femminile – appuntamenti e curiosità

Calcio - Mondiale Under20 : i risultati di giovedì 23 maggio. Italia in vetta al girone B - vittorie per Colombia e Senegal nel gruppo A : E’ andata in archivio la prima giornata dei Mondiali di Calcio Under20 in Polonia. Un day-1 particolarmente positivo per la Nazionale Italiana, impostasi 2-1 a Gdynia contro il Messico grazie alle marcature Davide Frattesi al 3′ e di Luca Ranieri al 67‘. Segnature che hanno reso vana la realizzazione di De la Rosa al 37′, che aveva momentaneamente pareggiato i conti sul rettangolo verde polacco. Un risultato che torna ...

De Laurentiis da Madrid : «Nel calcio Mondiale serve una rivoluzione copernicana» : Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky al termine della riunione che si è tenuta questa mattina a Madrid tra i rappresentanti delle squadre europee per parlare della nuova Champions e della SuperLega proposta da Agnelli, su cui sia il presidente che Urbano Cairo si erano espressi negativamente negli ultimi giorni. «Io sono dell’avviso che sia la Champions League che ...

Calcio femminile - Milena Bertolini lancia le azzurre verso il Mondiale : “Saremo umili ma spensierate - vogliamo stupire” : Sogni e speranze per il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana di Calcio femminile Milena Bartolini ad un mese esatto dall’esordio ai Mondiali 2019. Le azzurre, che torneranno a prendere parte alla rassegna iridata a distanza di vent’anni dall’ultima occasione, hanno cominciato il raduno di preparazione a Firenze e si apprestano ad affrontare un mese inteso e fondamentale per presentarsi al meglio in occasione del grande ...