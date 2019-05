Milano | Silvio Berlusconi al seggio | “Sono un sentimentale | voto dove venivo sempre con

Silvio Berlusconi è stato dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano : Silvio Berlusconi è stato dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano dove il 30 aprile era stato ricoverato e operato per un’occlusione intestinale. All’uscita dall’ospedale il leader di Forza Italia ha detto di stare bene e di avere intenzione di partecipare

Silvio Berlusconi è stato operato all’ospedale San Raffaele di Milano per occlusione intestinale : Stamattina Silvio Berlusconi è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano dove è stato operato per un’occlusione intestinale. L’intervento è stato «risolutivo», ha fatto sapere attravero una nota diffusa in serata; verrà dimesso nei prossimi giorni. Il San Raffaele è l’ospedale

