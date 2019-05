Milano | Salvini al seggio | “Mi interessa l’Europa | in Italia non cambia nulla” Poi

SALVINI DAY A Milano - MANIFESTAZIONE LEGA/ Mano tesa al M5s "Il governo non cadrà" : SALVINI Day a MILANO, MANIFESTAZIONE della LEGA nella giornata di ieri. Il ministro ha teso la Mano al Movimento 5 Stelle: "Il governo non cadrà"

Giorgia Meloni - cosa non le è andato giù del comizio di Salvini a Milano : "I fischi al Papa" : Su una cosa Giorgia Meloni e Matteo Salvini non vanno d'accordo: Papa Francesco. La presidente di Fratelli d'Italia, a Napoli per la manifestazione di chiusura della campagna elettorale per le europee del partito, commenta così i fischi a Bergoglio in piazza Duomo a Milano, durante il comizio del ca

SALVINI DAY A Milano - MANIFESTAZIONE LEGA/ Mano tesa al M5s "Il governo non cadrà" : SALVINI Day a MILANO, MANIFESTAZIONE della LEGA nella giornata di ieri. Il ministro ha teso la Mano al Movimento 5 Stelle: "Il governo non cadrà"

Salvini leader dei sovranisti - il 26 ci riprendiamo l’Europa. Papa fischiato a Milano : Muri alle frontiere, radici cristiane, no all'Islam, e poi gli insulti ai "burocrati europei". I temi intorni ai quali si salda l'internazionale "nera" sono tutti qui, ed è su queste parole d'ordine che Matteo Salvini lancia la sua sfida in vista del 26 maggio, per "riprenderci l'Europa". Piazza del Duomo non è piena come si sperava, complice anche la pioggia, e alla fine gli organizzatori non danno i numeri dei presenti. Ma il risultato ...

Salvini a Milano mostra il volto rassicurante del sovranismo europeo : "Estremisti del buonsenso". Matteo Salvini ricorre a un ossimoro per descrivere la piazza di Milano, dove, per la prima volta, è riuscito a raccogliere i 'sovranisti' europei. Siamo la piazza del "sorriso" e della "speranza", ha sostenuto il segretario leghista, "non dell'ultradestra", qui "non ci sono razzisti o fascisti. Gli estremisti sono quelli che hanno rovinato l'Europa per vent'anni nel nome della povertà e della precarietà", ovvero ...

Milano : la giornata dei pro e degli 'anti' Salvini : Le strade di Milano oggi sono state il teatro del momento divisivo che sta vivendo il Paese. Da una parte Salvini e i sovranisti europei e dall'altra gli anti-Salviniani, che hanno fatto tutto il possibile per tentare di disturbare la giornata organizzata per celebrare la campagna elettorale della Lega. Il popolo dei sovranisti ha sfilato da Porta Venezia fino in Piazza Duomo, dove il Ministro ha tenuto il comizio conclusivo ...

La piazza di Milano per Salvini e i sovranisti : “Con la Lega per cambiare l’Europa (o uscirne)”. Videoracconto della giornata : Salvini e la Lega chiamano a raccolta tutti i loro militanti in vista delle elezioni Europee. Dal palco di Milano, in una piazza Duomo non così gremita come si aspettava il leader del Carroccio, vengono scanditi slogan contro l’Europa e a favore del federalismo, manovra sempre cara ai leghisti del nord Italia. Fra chi viene dalla Sicilia e dice di ispirarsi all’amministrazione di Milano e chi dalle regioni storicamente più care alla ...

Sovranisti a Milano - il doppio messaggio di Salvini a Italia ed Europa : Della manifestazione sovranista di Piazza Duomo a Milano si continuerà a discutere nei prossimi giorni: dei numeri, come sempre controversi, delle contestazioni dell’”altra” Milano, tra striscioni ai balconi e contro-cortei, del bilancio trionfale o fallimentare, a seconda dei punti di vista...

Salvini a Milano - migliaia di sovranisti : proteste e striscioni dai balconi. Rimosso «Restiamo umani» di Zorro : «Noi amiamo la madonnina che ci guarda dall'alto. Qui non ci sono estremisti, razzisti, fascisti. La differenza è tra chi guarda avanti, tra chi parla di futuro e di lavoro e chi fa...

Matteo Salvini in piazza Duomo a Milano avverte Papa Francesco sugli immigrati. Fischi a Bergoglio : Non può non parlare di immigrati Matteo Salvini dal palco di piazza Duomo a Milano per il suo comizio Prima l'Italia! Il buonsenso in Europa. E lo fa partendo da una citazione del cardinale africano Robert Sarah, per ribadire che "bisogna fare di tutto perché tutti gli uomini possano restare nel Pae

Matteo Salvini in piazza Duomo a Milano sfida Luigi Di Maio : "Tasse per tutti al 15 per cento. Io non mollerò" : "La Lega al governo è che non aumenteranno mai di un centesimo le tasse. Al governo sì ma per gli italiani. Io non mollerò finché chiunque in Italia non pagherà il 15 per cento di tasse". Sì, ribadisce Matteo Salvini dal palco di piazza Duomo a Milano per il suo comizio Prima l'Italia! Il buonsenso