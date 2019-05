Mihajlovic a Sky | “Grande impresa | a questa squadra mancava intensità | per il futuro

forzazzurri

(Di domenica 26 maggio 2019) Sinisa, allenatore del Bologna ha parlato del successo sul Napoli. Le sue parole a Sky Sport nel post partita : “Che voto do al mio percorso col Bologna? Prendere unaa fine gennaio con un piede e mezzo in B e arrivare a salvarsi alla penultima giornata, vincere sette partite di fila in casa contro il Napoli è sicuramente un capolavoro. Siamo decimi, speriamo di mantenereposizione anche domani. Partita dopo partita siamo andati sempre meglio”. L’affetto della curva sposta gli equilibri? “Sicuramente a un allenatore fa piacere quando vede che il pubblico lo acclama, ma so anche che le cose possono cambiare subito, bastano due partite e nel calcio non c’è riconoscenza, siamo legati ai risultati. Rimango sempre lucido, sicuramente è una cosa molto bella, ho ripagato il debito che avevo con loro dieci anni fa. Domani parlerò con la società e decideremo ...

