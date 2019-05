Meteo | ecco il ciclone maghrebino in formazione tra Sardegna e Sicilia | piogge

Meteo - l'attacco polare : torna l'incubo di pioggia e freddo - ecco fino a quando : La nuova settimana si aprirà all'insegna del tempo instabile o molto instabile su buona parte del Centro-Sud, con piogge e temporali che potrebbero sconfinare a tratti delle zone costiere. Il ramo più settentrionale del fronte potrebbe spingersi fino a coinvolgere anche parte del Nord Italia, soprat

Meteo - ancora maltempo sull’Italia : tornano temporali e neve - ecco le regioni più a rischio : Che tempo farà la prossima settimana? Secondo gli esperti del Meteo, a partire da lunedì 20 maggio su tutta l'Italia ci saranno piogge, soprattutto al Centro-Nord, e possibili nevicate sulle Alpi. Bisognerà aspettare giovedì 23 maggio per registrare temperature in risalita grazie al passaggio dell'anticiclone africano. Ma la svolta è ancora lontana.

Meteo - sorpresa "amara" : ecco quando arriva finalmente il caldo : Gli esperti consigliano prudenza: a fine mese temperature in aumento, ma nessun assaggio d'estate. La svolta vera arriverà...

Meteo Primavera : ecco le immagini dell’Etna innevato : Il Meteo primaverile non sembra clemente per la Sicilia né per l’Italia intera, con temperature gelide, forti temporali e persino neve sulle vette. Anche il vulcano più famoso di Sicilia si fa coinvolgere: una coltre bianca riveste la sua superficie. ecco le immagini a cura di Nunzio Santonocito L'articolo Meteo Primavera: ecco le immagini dell’Etna innevato sembra essere il primo su Meteo Web.

Meteo - ecco il caldo (e sarà rovente) : c'è la data : Secondo gli esperti, a fine maggio arriverà l'alta pressione africana con temperature elevate. ecco le ultime previsioni...

Meteo - ecco quando finirà il freddo : Nel week end la penisola sarà colpita da una nuova perturbazione: di nuovo rimandato l'appuntamento con la bella stagione

Meteo Protezione Civile domani : nuovo peggioramento sul Nord Italia - ecco i dettagli : Nella giornata di domani una nuova perturbazione atlantica si avvicinerà da Ovest alla nostra penisola apportando un peggioramento del tempo sulle regioni settentrionali. Tempo generalmente stabile...

Meteo 1 Maggio : instabilita' pomeridiana nelle zone interne - ecco il bollettino della Protezione Civile : La giornata di domani, Mercoledì 1 Maggio, sarà caratterizzata da condizioni di instabilità a evoluzione diurna (quindi soprattutto nelle ore pomeridiane) nelle zone interne del centro-sud. Tempo...

Meteo 1° Maggio - festa dei lavoratori con forti temporali pomeridiani sull’Italia : ecco le zone colpite : Meteo 1° Maggio – Sarà una festa dei lavoratori dai due volti sull’Italia: in un contesto di variabilità, Mercoledì 1 Maggio vivremo un’evoluzione Meteo particolarmente pericolosa per molte aree che verranno colpite da forti temporali pomeridiani. Si tratta di fenomeni tipicamente primaverili, improvvisi, dovuti alla termo-convezione dell’aria con nubi a sviluppo verticale che nel giro di poco tempo potranno trasformare ...

Meteo - choc Meteorologico. Tornano pioggia e temperature basse : ecco dove : Sarà una domenica choc. Un ciclone freddo in discesa dal Nord Europa, trasformerà la giornata di domani in un vero choc Meteorologico con il ritorno di pioggia, di temporali, con il pericolo di grandine e addirittura con il ritorno della neve anche a quote basse per il periodo. Il ciclone freddo, avvertono gli esperti di ‘IlMeteo.it’, si addosserà all’arco alpino centro orientale, facendo crollare le temperature di diversi ...

Meteo Pasqua e Pasquetta : ecco come andrà in Italia. Occhio alla minaccia ‘Ciclone’ : Ponte festivo, previsioni positive. Con Pasqua e Pasquetta alle porte, per organizzare uscite fuori porta, il Meteo ci verrà in soccorso. Clima caldo e venti di Scirocco sono in arrivo ma c’è anche la minaccia di un ciclone nel bacino del Mediterraneo. Riuscirà l’alta pressione a tenerlo a distanza dall’Italia? Domenica 21 aprile “un vasto campo di alta pressione ben disteso sulla nostra Penisola garantirà una certa ...

Previsioni Meteo Pasqua : l'alta pressione potrebbe resistere - ecco gli ultimi aggiornamenti : La lunga fase instabile che ha caratterizzato finora gran parte di Aprile sta per concludersi lasciando spazio ad un periodo più stabile e anche più mite sotto il profilo termico. Nei prossimi...

Meteo - domenica delle Palme con pioggia - freddo e neve : ecco le regioni più colpite : domenica delle Palme all'insegna del freddo e del maltempo in Italia: già da oggi, sabato 13 aprile, si segnala un abbassamento delle temperature e pioggia e neve sulle Alpi. La situazione continuerà a peggiorare, con pericolo di grandine e forti temporali dal Nord al Sud. Più fortunati coloro che si trovano in Sardegna e Sicilia, dove ci sarà un po' di sole.Continua a leggere

Pioggia - freddo e neve : ecco le previsioni Meteo per il weekend delle Palme : weekend delle Palme con Pioggia, freddo e neve anche a quote basse. La previsione è del meteorologo Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com , che annuncia anche un netto calo delle temperature e neve sotto i ...