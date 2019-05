Meteo | domenica da pieno autunno sull'Italia | occhio a piogge e temporali

Meteo Sicilia - allerta gialla della Protezione Civile : domenica 26 maggio : Protezione Civile annuncia un’allerta Meteo gialla dalle prime ore di domani, domenica 26 maggio 2019, e per le successive 24-36 ore, in Sicilia

Meteo - il ciclone Africano si avvicina : violenti temporali con grandine - è l’allarme per Domenica e Lunedì [MAPPE] : Scatta l’Allerta Meteo per l’Italia: il ciclone Africano proveniente dal Maghreb si sta avvicinando minaccioso al nostro Paese, e sta provocando i primi fenomeni di maltempo con piogge intense in Sardegna e forti temporali al Nord, dove le massime hanno raggiunto i +27°C in varie località della pianura Padana ma i contrasti termici stanno facendo letteralmente “esplodere” cumulonembi da cui si scatenano autentici ...

Maltempo - la Protezione Civile lancia una pesante Allerta Meteo per l’Italia : attenzione ai fenomeni estremi di Domenica e Lunedì : Un’area depressionaria, posizionata tra il Mediterraneo occidentale e il Nord-Africa, determina un peggioramento delle condizioni Meteorologiche sull’Italia, più marcato sulla Sardegna e sulle regioni settentrionali. La fase di Maltempo sarà caratterizzata anche da un’intensificazione dei venti sull’estremo Sud. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Meteo - le previsioni di domenica 26 maggio : Meteo, le previsioni di domenica 26 maggio Prosegue il fine settimana di pioggia e temporali sul versante tirrenico al Centro e al Sud Italia, nuvole al Nord con scarse precipitazioni. Il bel tempo continua a ritardare il suo arrivo. LE previsioni Parole chiave: ...

Previsioni Meteo domenica 26 maggio - pioggia e maltempo in tutta Italia : domenica con il maltempo in buona parte dell'Italia: il mese di maggio continua quindi a consegnare giornate di pioggia e temperature rigide. La primavera, quindi, si fa attendere ancora. Per domenica 26 maggio 2019 le Previsioni al Nord prevedono pioggia già dalle prime ore del mattino in Piemonte e Lombardia in prossimità dei rilievi. Il maltempo non risparmierà nemmeno l'Emilia Romagna, dove i fenomeni temporaleschi si intensificheranno ...

Meteo - è un’altra Domenica invernale sull’Italia : freddo anomalo e pioggia battente su gran parte d’Italia : Meteo – Piove e fa freddo su gran parte d’Italia in questa Domenica di metà Maggio: il sole è riservato a pochi fortunati nelle Regioni del Sud, principalmente in Sicilia, in alcune zone della Calabria, della Basilicata e della Puglia. Soltanto in queste Regioni abbiamo temperature miti, ma comunque senza alcun eccesso caldo (al massimo si raggiungono i +22/+23°C nelle zone più calde), mentre sulle Regioni tirreniche e al Nord piove ...

Meteo : vasta depressione sull'Italia - domenica con tanta pioggia e clima autunnale! : Una vasta perturbazione atlantica, l'ennesima di questo anomalo mese di maggio, sta rovinando come da prassi questa terza domenica di maggio, in particolar modo sulle regioni del centro-nord. La...

Meteo - le previsioni di domenica 19 maggio : Meteo, le previsioni di domenica 19 maggio Allerta arancione per i fiumi in Emilia Romagna, codice giallo in Toscana e forti temporali in Veneto. Ma il maltempo insiste anche al Centro e al Sud con rovesci e nubi soprattutto lungo l'Appennino. LE previsioni Parole chiave: ...

Meteo - domenica nera con pioggia e grandine - temperature a picco. Allerta per i fiumi : Un weekend all'insegna del maltempo con fenomeni temporaleschi alternati a schiarite previsti oggi sulla Capitale, con temperature comprese tra 15 e 17 gradi, con venti moderati da Sud. E domani,...

Meteo - domenica di forte maltempo sull’Italia : allerta arancione nelle Marche e in Emilia : Attesi oggi venti forti e temporali. La Protezione civile ha diramato un’allerta arancione in Emilia-Romagna e Marche. allerta gialla su Veneto, Toscana meridionale, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabra e Sicilia. La forte ondata di maltempo, ieri, è costata la vita a due persone in Lombardia.Continua a leggere

Meteo : depressione sull'Italia - domenica rovinata dal maltempo : Come purtroppo previsto il maltempo è tornato sull'Italia proprio in corrispondenza del week-end, portando tante piogge e temporali da nord a sud. È bastata la sola serata di sabato per assistere a...

MILANO - ALLERTA Meteo ARANCIONE/ Sabato e domenica : temporali e grandinate : MILANO, ALLERTA METEO ARANCIONE diramata dalla Protezione Civile per le giornate di Sabato e domenica: rischio violenti temporali, grandinate e raffiche.

Meteo - le previsioni di domenica 12 maggio : Meteo, le previsioni di domenica 12 maggio La settimana si chiude con maltempo diffuso soprattutto al Centro e al Sud. Schiarite al Nordovest, il tempo migliora in serata anche sul Triveneto e sull'Emilia Romagna. Calo delle temperature in tutte le regioni. LE previsioni Parole chiave: ...

Domenica di forte maltempo : l'allerta Meteo della Protezione Civile : Una saccatura di origine atlantica andrà in cut-off sull'Italia apportando nella giornata di Domenica condizioni di diffusa instabilità e tempo perturbato soprattutto al centro-sud. Previsti...