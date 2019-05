Mercatone Uno | Calenda | “È mancata cura e presenza di Di Maio” Commissari | “Valutiamo

ilfattoquotidiano

(Di domenica 26 maggio 2019) Nonostante la scelta della Shernon holding come compratore diUno risalga al maggio 2018, quando era ancora ministro dello Sviluppo, Carlotorna ad attaccare Luigi Di Maio per la vicenda del fallimento della catena di distribuzione di mobili. “Le parti avrebbero potuto constatare tempestivamente l’inadempimento se vi fosse stato da parte del Ministro in prima persona un impegno politico“, scrive in una nota l’esponente Pd, che già sabato aveva accusato il leader M5s di non essersi “accorto” della crisi. “Esistevano le condizioni per evitare il fallimento così come è accaduto con le acciaierie di Piombino prima cedute a Rebrab e poi Jindal“, scrive l’ex ministro e promotore di Siamo Europei. “Ci vuole, lavoro e ladel Ministro ai tavoli di crisi”. “Al momento della cessione di...

fattoquotidiano : #MercatoneUno fallita, 55 negozi chiusi nella notte. Nessun preavviso ai 1.800 lavoratori: lo hanno scoperto dai so… - dellorco85 : Non mi inquieta l'ultima figura di m.... di Calenda su Mercatone uno. Mi inquieta che gli ultimi sondaggi diano il… - Agenzia_Ansa : Fallisce Mercatone Uno. Davanti ai negozi chiusi presidi e sit-in dei lavoratori. I lavoratori sono venuti a conosc… -