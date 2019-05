MERCATONE UNO 1800 senza lavoro lo sanno dai social | se la vita val meno di un tweet

Fallita la Shernon Holding : gestiva i punti vendita di MERCATONE UNO - storico sponsor della squadra di Marco Pantani : Shernon Holding , la società che gestiva punti vendita di Mercatone Uno, è stata dichiarata Fallita . A comunicarlo è stata la la Filcams-Cgil di Reggio Emilia. Sono già partite le proteste dei lavoratori (circa 1800 dipendenti in tutta Italia) che sono venuti a conoscenza del fallimento soltanto nella notte e tramite Facebook come ha spiegato Luca Chierici, segretario della Filcams di Reggio Emilia. La società era diventata famosa a fine anni ...

MERCATONE UNO - Calenda contro Di Maio : “Non si è accorto del fallimento”. Ma la Shernon fu scelta durante il suo ministero : “Uno rompe il silenzio elettorale, l’altro non si accorge di un fallimento che lascia per strada 1.800 persone. Sono i due vicepremier, nessuno dei due ha mai lavorato, nessuno dei due ha capito come si lavora o come ci si comporta nelle istituzioni @matteosalvinimi @luigidiMaio”. È Carlo Calenda, candidato alle Europee per il Pd e capolista nel Nord Est, a puntare il dito contro l’attuale governo sul fallimento della ...