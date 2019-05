Matteo Salvini | denuncia-choc a urne aperte | Tentativo di sabotaggio contro la

Matteo Salvini - blitz all'alba nel giorno delle Europee : "Diffondete questo video" : La sfida di Matteo Salvini arriva di buon mattino. Nel giorno del voto per le elezioni Europee, il leader della Lega suona la carica sui social, dove il silenzio elettorale, di fatto, viene sistematicamente aggirato. Lo fa postando un paio di tweet in cui invita ad andare a votare. In particolare un

Matteo Salvini fa impazzire Laura Boldrini : "Vai a lavorare - non sei un ministro" : Oggi, sabato 25 maggio, il silenzio elettorale: vietato fare comizi, vietati gli appuntamenti politici alla vigilia del voto e delle elezioni Europee. Ma sui social, tutto è permesso. O quasi. I leader infatti si sono palesati sul web, Twitter in particolare, e ovviamente lo ha fatto anche Matteo Sa

Matteo Salvini - la reazione durissima contro i genitori killer di Novara : "Maledetti" : Sono stati arrestati i due genitori del piccolo Leonardo, il bambino di due anni morto a Novara mentre era in casa con la madre. Era stata la donna a chiamare il 118, raccontando che il piccolo fosse caduto dal lettino. Una versione apparsa da subito incompatibile con le ferite che il bambino aveva

Matteo Salvini - la manovra a tradimento della grillina Appendino in Piemonte : come silura il suo uomo : La speranza del Pd Sergio Chiamparino è di recuperare il divario di circa 10 punti che oggi lo dividono dall'altro candidato alla presidenza della Regione Piemonte, il leghista Alberto Cirio, magari sperando in un aiutino dall'esterno. Di certo l'ex sindaco di Torino non ha potuto contare sul sosteg

Matteo Salvini a Pomeriggio 5/ 'Di Maio nervoso - Lega va forte e il M5s ha problemi' : Elezioni Europee 2019, Matteo Salvini ospite a Pomeriggio 5: dalle tensioni al Governo passando per i progetti europei del Carroccio.

Matteo Salvini toglie la terra sotto i piedi di Di Maio : "Se vinciamo noi - si fa". Bomba sul M5s : "Spero che ci sia un forte consenso alla Lega, non sono in Italia, ma anche in Piemonte perché è garanzia che la Tav si farà". Matteo Salvini incrocia le campagna elettorali per le europee e per le regionali e toglie letteralmente la terra sotto ai piedi di Luigi Di Maio e M5s, che del no alla Tav h

Matteo Salvini - soccorso barcone di migranti : "Grazie Malta - ora l'Italia si fa rispettare" : "Grazie alla guardia costiera di Malta, che ha intercettato e salvato quasi un centinaio di persone ammassate su un barcone". Il leader della Lega Matteo Salvini annuncia così l'operazione di soccorso coordinata da La Valletta, dopo che nella giornata di giovedì era stata la guardia costiera libica

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - l'indiscrezione sulla crisi di governo : "Su cosa salta - dopo le europee" : Sbaglia chi pensa che passate le europee, M5s e Lega possano tornare magicamente alleati per la pelle. Non è solo questione di una campagna elettorale avvelenata, due mesi di insulti e attacchi personali. C'entrano, piuttosto, le fratture politiche emerse grazie alla propaganda inevitabile che prece

Matteo Salvini a CorriereLive : «Se vinciamo noi la Tav si fa» : Il ministro dagli studi di Milano: «Se la Lega prende tanti voti significa che le infrastrutture gli italiani le vogliono. Il mio avversario è il Pd, sono contentissimo se il M5S andrà bene. Non mi lascio con Di Maio, ma certo bisogna essere in due...»

Matteo Salvini a #CorriereLive «Non lascio Di Maio - ma bisogna essere in due» Live : Il vicepremier leghista e ministro dell’Interno ospite del «Corriere della Sera». In studio Tommaso Labate e Marco Cremonesi. Per le domande via Twitter l’hashtag è #CorriereLive

Matteo Salvini a #CorriereLive «Se vinciamo noi - soprattutto in Piemonte - la Tav si fa» Live : Il vicepremier leghista e ministro dell’Interno ospite del «Corriere della Sera». In studio Tommaso Labate e Marco Cremonesi. Per le domande via Twitter l’hashtag è #CorriereLive

Matteo Salvini - sondaggio Diamanti : "Effetto ultimo minuto - voto alle europee ribaltato. Rischia la Lega" : C'è una grossa incognita che pesa sul voto di domenica alle elezioni europee e che può stravolgere gli equilibri di Strasburgo e Bruxelles: è la quota di elettori indecisi. Come sottolinea un sondaggio Demos di Repubblica, fino a 2 settimane dal voto addirittura 2 elettori su 3 affermavano di non sa

Matteo Salvini ospite di #CorriereLive - Diretta tv : Il vicepremier leghista e ministro dell’Interno ospite del «Corriere della Sera». In studio Tommaso Labate e Marco Cremonesi. Per le domande via Twitter l’hashtag è #CorriereLive

Giancarlo Giorgetti - i governatori del Nord sono con lui. E se Matteo Salvini va sotto il 30 per cento... : C'è tensione non solo nel governo tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio ma anche all'interno della Lega stessa dove c'è trepidazione per il risultato che il Carroccio otterrà alle elezioni europee. Se Salvini arriverà al 30 per cento il suo sarà soprattutto un successo personale, una vittoria piena. Se