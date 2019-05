Martina Levato | Mi hanno indotto il parto e sedata per non farmi vedere mio

ilgiornale

(Di domenica 26 maggio 2019) Stefano Damiano, condannata con il compagno Alexander Boettcher per aver sfigurato con l'acido tre persone, parla dal carcere ai microfoni del tg2 "Fatemi rimio figlio, non l'ho mai abbandonato",, condannata in via definitiva insieme al suo ex compagno Alexander Boettcher a 19 anni e 6 mesi di carcere per aver sfigurato con l'acido tre persone, intervistata ai microfoni del Tg2 ha lanciato un appello ai giudici affinché le venga data la possibilità di mantenere i contatti con il figlio Achille che è stato dato in affidamento e avuto dalla ragazza durante il suo periodo di detenzione. Durante l'intervista l'ex studentessa della bocconi ha dichiarato, relativamente ai reati commessi a Milano durante il 2014, che "non ci sono giustificazioni per quel che è successo, che è gravissimo e tornando indietro non lo rifarei" e che erano stati ...

