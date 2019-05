Mario Silvestrone | A Operazione Trionfo duettai con Celine Dion Subimmo il potere

blogo

(Di domenica 26 maggio 2019) “Il duetto con? Guai a chi me lo tocca”.sorride e quel ricordo, ormai datato, viene custodito nella sua mente come fosse una reliquia. “Ancora oggi mostro con orgoglio il video ai miei amici, fu un privilegio meraviglioso di cui vado fiero”.I due si incrociarono all’interno del loft che accoglieva i ragazzi di. Correva l’anno 2002 eebbe l’onore di intonare per qualche secondo “My heart will go on” con la super ospite canadese.: "Aconildi Saranno Famosi, oggi faccio il fotografo" pubblicato su TVBlog.it 26 maggio 2019 10:09.

