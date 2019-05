Mario Calabresi al Wired Next Fest | “Oggi il giornalismo va cercato nelle serie tv”

wired

(Di domenica 26 maggio 2019) (foto: Ernesto Ruscio/Zoe Vincenti) di Camilla Curcio Smesse le vesti di direttore di Repubblica,è salito sul palco delper parlare del futuro del. Il suo giudizio sull’informazione italiana non è stato, di certo, dei più rosei: “Parlo fuori dai denti. Credo che l’informazione, in Italia, sia eccessivamente anacronistica, fin troppo nostalgica di un modello nato nel Novecento. Troppo spaventata, priva di quel coraggio utile a scommettere su quel che c’è di nuovo”. La reprimenda più dura, però,l’ha riservata ai gruppi editoriali e alla loro incapacità di aprirsi alla contaminazione e sperimentazione di nuovi modelli, sostituendoli a quella che, per tanto tempo, è stata riconosciuta come la strada maestra. E, a proposito di paura del nuovo e degli effetti collaterali di quest’atteggiamento così conservatore da parte del...

