Maltrattamenti | abusi e violenza | la trasferta horror delle giocatrici del Gabon vittime

(Di domenica 26 maggio 2019) LedelUnder 20 hanno vissuto unaorribile frae condizioni al limite della decenza Il giornalista Freddhy Koula ha portato alla luce un’incredibile e triste storia legata al calcio femminile. Ledell’Under 20 delhanno vissuto un vero e proprio calvario durante la loroa Marsiglia per la Sud Ladies Cup. Purtroppo, l’oggetto di tale vicenda non sono le sconfitte riportate sul campo ma quanto accaduto durante il viaggio. Lehanno raccontato di aver vissuto in condizioni pietose, maltrattate e abusate, senza i beni di prima necessità e pagate solo qualche spicciolo, lo stretto indispensabile per permettersi un motel senza nè materassi nè lenzuola. Queste le testimonianze raccolte dal giornalista Freddhy Koula: “alcune di noi hanno giocato nonostante i dolori, altre erano ...

