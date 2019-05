Ma che fine ha fatto il braccio destro della Canalis?

De Rossi e gli altri : che fine hanno fatto i campioni del 2006 : ZaccardoGilardinoBuffonIaquintaDe RossiToniPerrottaZambrottaPeruzziTottiInzaghiGrossoCamoranesiGattusoDel PieroPirloMaterazziCannavaroNestaLa foto è lì, sempre uguale nella memoria di tutti. Ma i protagonisti sono più vecchi e – soprattutto – non rincorrono un pallone. Quasi tutti, almeno. Tranne un paio. L’addio di Daniele De Rossi alla Roma e il suo futuro ancora incerto – più probabile l’America dell’Italia – segnano ...

Sabato e domenica nel Foglio. che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana : Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalle 11 di venerdì) Quel che Fleabag sa di noi - Una risata triste che parla, e che ci guarda. Phoebe Waller-Bridge ha raccontato con cinico candore questa spec

che fine ha fatto Samsung Galaxy Fold? Ecco la situazione tra rinvii e cancellazioni : Che fine ha fatto Samsung Galaxy Fold? Il lancio del primo smartphone pieghevole della storia è stato rimandato, e non ci sono notizie sulla nuova data. L'articolo Che fine ha fatto Samsung Galaxy Fold? Ecco la situazione tra rinvii e cancellazioni proviene da TuttoAndroid.

Assange spia - l’accusa che fa temere per libertà di stampa Usa. Il fondatore di WikiLeaks : “E’ la fine del giornalismo - del Primo emendamento” : Per la prima volta nella storia degli Stati Uniti, un editore è stato incriminato per il suo lavoro. Appellandosi all'Espionage Act, il governo ha accusato, ottenendo poi l'incriminazione dal grand jury - che ha analizzato il caso - di Julian Assange, il fondatore di WikiLeaks, su cui pesano in tutto 18 capi d'accusa (uno risale allo scorso anno). L'incriminazione solleva le preoccupazioni e la protesta di giornalisti e associazioni per i ...

che fine ha fatto Federico Mastrostefano - il tronista corteggiato da Eliana Michelazzo : Federico Mastrostefano è stato senza dubbio uno dei tronisti più amati di Uomini e Donne, corteggiato da diverse ragazze, fra cui Eliana Michelazzo. Pochi lo sanno, ma l’ormai ex agente di Pamela Prati ha debuttato in tv proprio negli studi di Maria De Filippi, come corteggiatrice. Correva l’anno 2009 quando Eliana provò a conquistare il cuore di Federico Mastrostefano, rendendosi protagonista anche di epiche liti con Tina Cipollari. Alla ...

Motocross - GP Francia 2019 : gli orari del fine settimana. Come vedere qualifiche e gare in tv e streaming : Il GP del Portogallo ha lasciato in eredità doppia vittoria della Honda di Tim Gajser, che ha così accorciato le distanze in classifica sul nostro Tony Cairoli (KTM) a trentaquattro punti. L’indiavolata battaglia tra i due si sposta questo weekend nel GP di Francia a Saint Jean d’Angely, sul Circuit du Puy de Poursay per quello che sarà il terzo fine settimana consecutivo di gare. Il tracciato francese non vedrà il ritorno in scena del ...

Schede elezioni europee 2019 : che fine faranno dopo lo spoglio : Schede elezioni europee 2019: che fine faranno dopo lo spoglio Schede elezioni europee 2019: in merito alla prossima consultazione elettorale stiamo provando a raccontare vari aspetti, comprese alcune curiosità. Come ad esempio le modalità con cui talvolta viene infranta la normativa che viene la pubblicazione dei sondaggi quindici giorni prima del voto di cui abbiamo parlato in questo nostro articolo. Qui invece trattiamo un altro aspetto ...

Meteo pazzo anche negli USA - clamorose nevicate di fine Maggio in Colorado - Arizona e California [FOTO e VIDEO] : Se le Alpi sono sommerse di neve con decine di metri di accumulo ben oltre la metà di Maggio e Roma ha registrato le temperature più basse per il mese in corso, agli Stati Uniti non sta andando poi così tanto meglio. A pochi giorni dall’inizio dell’estate Meteorologica, infatti, intense nevicate hanno colpito l’area di Denver, in Colorado. Questa neve di fine stagione ha colto alla sprovvista gli automobilisti, causando numerosi incidenti e un ...

che fine hanno fatto i decreti Sicurezza e Famiglia : Rinvio a dopo il voto europeo dei due decreti Sicurezza bis e Famiglia. Lo slittamento dei provvedimenti - cari, il primo, a Matteo Salvini e, il secondo, a Luigi Di Maio - è stato deciso nel pomeriggio, nel corso di due telefonate tra il presidente del Consiglio e i suoi due vice premier. "Salvini non ha opposto resistenza alla proposta di Conte improntata al buonsenso e alla ragionevolezza", riferiscono fonti di Palazzo Chigi. ...

F1 - GP Monaco 2019 : le 5 risposte che dovrà darci il fine settimana di Montecarlo : Che numero uscirà vincente dalla roulette di Montecarlo? No, non stiamo parlando del Casinò del Principato, ma del Gran Premio che si disputa in casa Ranieri. Il sesto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2019 ci regalerà un fine settimana (lungo, visto che le prove libere si disputeranno nella giornata di giovedì) quanto mai interessante e ricco di spunti. La Mercedes vuole continuare nel suo dominio, ma Red Bull e Ferrari cercheranno di ...

Game Over Ouya! Sta per arrivare la fine della console che ha trasformato un sogno nel più grande fallimento nato da Kickstarter : Sicuramente molti di voi si ricorderanno di Ouya, la console basata su Android che fu protagonista di una campagna di raccolta fondi su Kickstarter di grandissimo successo.La piccola console riuscì a creare un interesse tale da spingere 63416 persone a sostenere il progetto con una somma totale raccolta di più $8,5 milioni (a fronte di una richiesta di $950.000). Nonostante le idee tutto sommato interessanti e la promessa di poter rivoluzionare ...

La Ferragni criticata per aver affittato Gardaland : 'C'è gente che non arriva a fine mese' : Lo scorso 7 maggio Chiara Ferragni ha festeggiato il suo trendaduesimo compleanno e dopo una cena in famiglia, ora ha deciso di continuare i festeggiamenti assieme suoi amici a Gardaland, ribattezzato per l'occasione Chiaraland. Questo ha scatenato una marea di critiche sul web, alle quali l'influencer dovrà rispondere a tono. Ormai è da giorni che la Blonde Saland viene continuamente bersagliata per via della vita agiata che conduce assieme a ...

Il sociologo che ci ha preso sul comunismo canta la fine dell'Ue : Giuseppe Aloisi Il sociologo Emmanuel Todd, che aveva pronosticato la fine tragica del comunismo, è sicuro della precarietà dell'Unione europea Qualcuno si ricorderà de "Il crollo finale", l'opera tramite cui il sociologo Emmanuel Todd immaginò la fine, del tutto tragica, che avrebbe fatto l'Unione sovietica. Bene, quando a dire la loro sono coloro che la politologia e l'esperienza hanno elevato al ruolo di profeti, vale la pena ...

Pamela Prati - “la sua agente rivelerà che Mark Caltagirone non esiste. che fine farà a questo punto la showgirl?” : Attualità Anna Falchi: “Pamela Prati ha detto che si sposava per andare ospite un po’ qua e un po’ là. Mark Caltagirone non esiste” di F. Q. È la conferma che molti aspettavano da tempo e pare che stavolta a darla sarà proprio una delle agenti di Pamela Prati, ospite nella prossima puntata di Live Non è la D’Urso. ...