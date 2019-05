Luisa al seggio a 108 anni | ha sempre votato dal 1946 |  «Non snobbate le elezioni»

corriere

(Di domenica 26 maggio 2019) Classe 1911, di Città di Castello, invita i giovani a «non snobbare le. Che orgoglio votare insieme ad altre donne la prima volta». L’impegno riconosciuto anche dal presidente Mattarella

