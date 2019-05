L' oroscopo dell' amore di coppia | 27 maggio | Toro imprevedibile | Cancro temerario

Blastingnews

(Di domenica 26 maggio 2019) L'dianalizza gli effetti di una Luna sensibile ed emotiva posizionata nei Pesci. Cosa comporta questo transito planetario? Le seguenti previsioni astrali di lunedì approfondiranno tali sensazioni segno per segno. L'dall'Ariete alla Vergine Ariete: Marte in aspetto di quadratura vi rende pigri e poco combattivi. Non lasciatevi prendere da questa apatia che si ripercuote nei rapporti di, Sole e Mercurio vi sono complici e portano buone notizie per l': in, Urano incrocia le sue energie con la Luna e vorrete scuotere il vostro partner dalla sua letargia, coinvolgendolo in modoe trasmettendogli la vostra voglia di vivere. Sarete insofferenti alla solita routine, quindi inventatevi qualcosa di davvero intrigante....

dontlikekids : mi sa che faccio le stampe dell’oroscopo ma non so se farle grandi o dimensione tarocchi ok both - 75assenav : RT @antoniocapitani: Gazzapagelle di oggi, sabato 25 maggio, con la Luna nel segno dell’Acquario. Buona lettura, buon retweet e buona giorn… - ricciamaiferma : RT @antoniocapitani: Gazzapagelle di oggi, sabato 25 maggio, con la Luna nel segno dell’Acquario. Buona lettura, buon retweet e buona giorn… -