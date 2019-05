L' omaggio dei neonazi alla sindaca della Lega che lascia

Pienone per Roma-Parma : omaggio dei tifosi a Daniele De Rossi : Non ci sarà un posto libero allo Stadio Olimpico. Previsto il Pienone per Roma-Parma in programma domenica alle ore 20.30.

Giro d’Italia – Domani l’omaggio a Coppi - i ricordi dei figli Marina e Faustino : “ecco cosa disse mentre lo portavano via in barella” : Marina e Faustino ricordano papà Fausto: i pensieri dei figli di Coppi alla vigilia dell’omaggio del Giro d’Italia 2019 nella tappa Cuneo-Pinerolo “La mia mamma era una donna semplice“, dice Marina. “La mia mamma non era la dama bianca, era una donna e basta“, dice Faustino. Marina e Faustino sono i figli di Fausto Coppi indimenticato campione del ciclismo italiano e Domani il Giro d’Italia, nella ...

Cannes - in scena “Once Upon a Time…” di Tarantino. Poderoso omaggio al cinema dei generi di Hollywood : “Cari giornalisti, per amore del cinema non fate spoiler, non rivelate il finale”, firmato Quentin Tarantino. Solo al sovrano di Hollywood sono concesse certe licenze, come l’introduzione alla visione per la stampa con lettura della lettera anti-spoiler. Visioni precedute da ore di coda proporzionali al colore (priorità) del badge, con giornalisti e critici pazientemente accatastati fuori dalla sala Debussy, alcuni raggruppati come ...

Federer - il tennis italiano e la fine dei biglietti omaggio al Foro. Parla Binaghi : È un Angelo Binaghi soddisfatto quello che Parla con AGI dell'edizione 2019 degli Internazionali d'Italia nei quali il tennis azzurro schiera molti campioni e che vede dopo alcuni anni il ritorno di Roger Federer al Foro Italico. Il presidente della Federtennis si dice orgoglioso di aver "cacciato i privilegiati che occupavano lo stadio centrale coi biglietti omaggio, e vedere la gente felice perché può andarci rende felice anche ...

Elezioni europee 2019 : 70% dei neomaggiorenni alle urne - il sondaggio : Elezioni europee 2019: 70% dei neomaggiorenni alle urne, il sondaggio Le Elezioni europee sono dietro l’angolo e si pubblicano gli ultimi sondaggi prima del blackout. Per ora, sembra che la Lega confermerà il trend positivo dell’ultimo anno – che ha visto il carroccio assestarsi come prima forza politica in Italia – e che M5S e PD si sfidano per la seconda posizione. Skuola.net (portale molto conosciuto tra i ...

I Metallica cantano 'El Diablo' dei Litfiba : omaggio alla musica italiana : Nel corso del concerto dell'8 maggio all'Ippodromo di San Siro, a Milano, i Metallica hanno suonato la cover di 'El Diablo' dei Litfiba. "Adesso ci sarà del rock and roll italiano per voi", ha detto ...

L'omaggio dei videogiocatori con "Assassin's Creed Unity" : Il gioco lanciato da Ubisoft nel 2014 offre una riproduzione della cattedrale francese. I giocatori omaggiano il simbolo di Parigi

Notre-Dame : dopo l'incendio arriva l'omaggio dei giocatori attraverso Assassin's Creed Unity : Un evento della giornata di ieri ha colpito duramente tutto il popolo francese ma anche l'intera umanità perché la Cattedrale di Notre-Dame è un patrimonio e un'opera amata e da tutti ed estremamente iconica.Per rendere omaggio a questo simbolo, che ora dovrà essere recuperato e ricostruito per tornare in tutto il proprio splendore, diversi giocatori hanno dato vita a una piccola iniziativa davvero molto interessante sfruttando Assassins Creed ...

15 anni fa Quattrocchi morì "da italiano" : l'omaggio dei social : "Ora vi faccio vedere come muore un italiano". È una frase entrata nell'immaginario collettivo, uscita spontaneamente dalla bocca di chi, esattamente 15 anni fa - era il 14 aprile 2004 - si rifiutò di morire con il viso coperto da una kefiah. Voleva andarsene da eroe, Fabrizio Quattrocchi. E ce l'ha fatta, vittima dei miliziani dell'autoproclamato gruppo delle Falangi Verdi di Maometto che lo avevano sequestrato 10 giorni prima insieme a tre ...

Francesco bacia i piedi dei leader Sud sudanesi. Il gesto divide i fedeli : omaggio a criminali o umiltà in nome della pace? : Indignazione e ammirazione. Sono i sentimenti opposti suscitati nell’opinione pubblica dal gesto, decisamente inedito, di Papa Francesco di baciare i piedi dei leader del Sud Sudan. In una sala della sua residenza, Casa Santa Marta, Bergoglio ha tenuto la meditazione conclusiva del ritiro spirituale di due giorni cui hanno partecipato le autorità civili ed ecclesiastiche del Paese africano. Un evento organizzato di comune accordo tra la ...

17 : 03 - il Cd dei Sensounico per rendere omaggio al Grande Torino : 17:03 non è solo il titolo del cd, non è solo un'ora precisa che ha segnato la storia, il calcio e la tifoseria granata. 17:03 è anche un progetto solidale. L'idea è nata da 3 promotori, Sensounico , ...

Un omaggio alla secolare Foresta di Paneveggio in Trentino : la foresta dei celebri violini Stradivari : CityLife partecipa alla mostra-evento INTERNI HUMAN SPACES, in programma dall’8 al 14 aprile all’interno della Design Week, in qualità di sponsor dell’installazione La foresta dei violini, progettata dallo studio Piuarch da un concept di Nemo Monti. L’installazione – realizzata con il sostegno dellaProvincia Autonoma di Trentoe per mezzo della Magnifica Comunità di Fiemme– si staglierà sul Cortile d’Onore dell’Università degli Studi ...