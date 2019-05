Lo strumento che ci consente di ' pesare' la presenza dei politici in televisione 

Marche Pride : il comune di Ancona non concede il patrocinio all'evento. L'assessore Marasca : 'Patrocinio strumento non adatto ad un corteo' : Un botta e risposta tra gli organizzatori del Marche Pride, primo appuntamento nella storia della Regione Marche legato all'Onda Pride, ossia gli eventi che in tutto il mondo parlano di diritti ...

Duro attacco di ex ministro iracheno : l’Isis ora è “strumento” degli Usa contro Cina e Russia : Il leader dello Stato Islamico (Isis), Abu Bakr al Baghdadi, sarebbe diventato assieme a quel che è rimasto della sua organizzazione "uno strumento" degli Stati Uniti nel confronto globale con un "asse" guidato da Russia e Cina che comprenderebbe anche Iran, India, Corea del Nord e anche la Turchia. Di questo ne è convinto l'ex ministro degli Interni iracheno, Baqir Jabr al Zubeidi, il quale arriva ad affermare anche che le stragi di pasqua in ...

Matera2019 - il peperone crusco di Senise diventa strumento musicale con la Vegetable Orchestra : Un'iniziativa voluta per focalizzare l'attenzione sul cibo, non solo come prodotto alimentare, ma anche e soprattutto come valore essenziale per il benessere e l'economia di una comunità. Si è ...