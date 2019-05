LIVE Cecchinato-Mahut | Roland Garros in DIRETTA | controbreak dell’azzurro nel terzo set

oasport

(Di domenica 26 maggio 2019) Buongiorno e benvenuti allatestuale della sfida tra Marcoe Nicolas, valida per il primo turno deldi tennis: il match tra l’azzurro ed il francese sarà il secondo dalle ore 11.00 sul Simonne Mathieu. Sulla terra battuta transalpina i due si giocheranno il passaggio al turno successivo, che si giocherà non prima di martedì. Marcotorna a Parigi, dove il mondo lo conobbe lo scorso anno, quando si spinse fino alle semifinali, battendo nei quarti il serbo Nova Djokovic. Tanti punti da difendere dunque per l’azzurro, che è chiamato già oggi a non sbagliare e ad iniziare col piede giusto il torneo parigino. CLICCA QUI PER SEGUIRE LADEL2019 A PARTIRE DALLE ORE 11.00 CLICCA QUI PER SEGUIRE LADI BERRETTINI-ANDUJAR (INIZIO ALLE ORE 11.00) OA Sport vi propone latestuale ...

Eurosport_IT : Roland Garros, si comincia!!! ?? Oggi in campo Lorenzo Sonego, Matteo Berrettini, Marco Cecchinato e Thomas Fabbian… - zazoomnews : LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA: Cecchinato vince il secondo set contro Mahut Federer domina Sonego. Berrettini… - zazoomnews : LIVE Cecchinato-Mahut Roland Garros in DIRETTA: l’azzurro domina nel primo set (6-2) - #Cecchinato-Mahut #Roland… -