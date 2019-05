LIVE Berrettini-Andujar | Roland Garros in DIRETTA | comincia il match tra il romano e

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : inizia lo Slam a Parigi. Le partite in tempo reale : in campo Sonego contro Federer - Cecchinato e Berrettini : Buongiorno, e benvenuti alla prima DIRETTA LIVE del Roland Garros 2019: comincia oggi lo Slam rosso, quello più ambito dagli specialisti di questa superficie e non solo. E’ un giorno già ricchissimo per l’Italia: saranno infatti quattro i nostri portacolori che dovranno difendere un’ampia presenza nel tabellone maschile, che conta nove elementi battenti bandiera tricolore. Il calendario giornaliero italiano prevede un doppio ...

LIVE Berrettini-Andujar - Roland Garros in DIRETTA : il giovane italiano vuole partire col piede giusto : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di primo turno del Roland Garros 2019 tra il nostro Matteo Berrettini e lo spagnolo Pablo Andujar. Non ci sono precedenti tra il romano e l’iberico, che daranno senz’altro vita a un confronto interessante sulla terra rossa parigina. L’italiano viene da un cammino più che buono al Foro Italico di Roma, dove ha eliminato al secondo turno il tedesco Alexander Zverev prima di ...

LIVE Berrettini-Schwartzman - Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : 3-6 4-3. Torna avanti l’azzurro : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE GENERALE DEGLI Internazionali D’ITALIA 2019 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Matteo Berrettini e Diego Schwartzman, valida per gli ottavi di finale del torneo ATP Masters 1000 di Roma di tennis: il match tra l’azzurro e l’argentino sarà il quarto dalle ore 10.00 sul Grandstand. Sulla terra battuta capitolina i due si giocheranno il passaggio ai quarti di ...

LIVE Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : In campo Fognini e Berrettini - fuori Sinner e Cecchinato : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di una giornata che definire particolare è poco per gli Internazionali d’Italia 2019 di tennis. Sui campi del Foro Italico assisteremo ad uno spettacolo in due atti in cui gran parte degli attori sul palcoscenico di Roma saranno protagonisti di due match nello stesso giorno, visto che la pioggia caduta incessantemente ieri sulla Capitale ha portato ad questa vera e propria scorpacciata di ...

LIVE Berrettini-Schwartzman - Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : 3-6 2-3. Trova il break il sudamericano : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE GENERALE DEGLI Internazionali D’ITALIA 2019 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Matteo Berrettini e Diego Schwartzman, valida per gli ottavi di finale del torneo ATP Masters 1000 di Roma di tennis: il match tra l’azzurro e l’argentino sarà il quarto dalle ore 10.00 sul Grandstand. Sulla terra battuta capitolina i due si giocheranno il passaggio ai quarti di ...

LIVE Berrettini-Schwartzman - Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : 3-6 2-1. Nessun break nel secondo set : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE GENERALE DEGLI Internazionali D’ITALIA 2019 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Matteo Berrettini e Diego Schwartzman, valida per gli ottavi di finale del torneo ATP Masters 1000 di Roma di tennis: il match tra l’azzurro e l’argentino sarà il quarto dalle ore 10.00 sul Grandstand. Sulla terra battuta capitolina i due si giocheranno il passaggio ai quarti di ...

LIVE Berrettini-Schwartzman - Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : 3-6. Prima partita dell’argentino : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE GENERALE DEGLI Internazionali D’ITALIA 2019 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Matteo Berrettini e Diego Schwartzman, valida per gli ottavi di finale del torneo ATP Masters 1000 di Roma di tennis: il match tra l’azzurro e l’argentino sarà il quarto dalle ore 10.00 sul Grandstand. Sulla terra battuta capitolina i due si giocheranno il passaggio ai quarti di ...

LIVE Berrettini-Schwartzman - Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : 1-4. Break dell’argentino che allunga : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE GENERALE DEGLI Internazionali D’ITALIA 2019 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Matteo Berrettini e Diego Schwartzman, valida per gli ottavi di finale del torneo ATP Masters 1000 di Roma di tennis: il match tra l’azzurro e l’argentino sarà il quarto dalle ore 10.00 sul Grandstand. Sulla terra battuta capitolina i due si giocheranno il passaggio ai quarti di ...

LIVE Berrettini-Schwartzman - Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : 1-2. Non ci sono break in avvio : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE GENERALE DEGLI Internazionali D’ITALIA 2019 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Matteo Berrettini e Diego Schwartzman, valida per gli ottavi di finale del torneo ATP Masters 1000 di Roma di tennis: il match tra l’azzurro e l’argentino sarà il quarto dalle ore 10.00 sul Grandstand. Sulla terra battuta capitolina i due si giocheranno il passaggio ai quarti di ...

LIVE Berrettini-Schwartzman - Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : il romano si gioca i quarti di finale e la top30 : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE GENERALE DEGLI Internazionali D’ITALIA 2019 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Matteo Berrettini e Diego Schwartzman, valida per gli ottavi di finale del torneo ATP Masters 1000 di Roma di tennis: il match tra l’azzurro e l’argentino sarà il quarto dalle ore 10.00 sul Grandstand. Sulla terra battuta capitolina i due si giocheranno il passaggio ai quarti di ...

LIVE Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : Verdasco vince il secondo set e pareggia il conto con Thiem. Schwartzman batte Ramos - per lui il match con Berrettini : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di una giornata che definire particolare è poco per gli Internazionali d’Italia 2019 di tennis. Sui campi del Foro Italico assisteremo ad uno spettacolo in due atti in cui gran parte degli attori sul palcoscenico di Roma saranno protagonisti di due match nello stesso giorno, visto che la pioggia caduta incessantemente ieri sulla Capitale ha portato ad questa vera e propria scorpacciata di ...

LIVE Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : martedì 14 maggio. Berrettini compie l’impresa ed elimina Zverev! Attesa per Marco Cecchinato : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata di incontri degli Internazionali d’Italia 2019 di tennis. Sui campi del Foro Italico, in Roma, godremo di un grande spettacolo e i giocatori nostrani vorranno gettare il cuore oltre l’ostacolo per far vivere grandi emozioni al pubblico presente sugli spalti. Sul Centrale, nel terzo match, vedremo Matteo Berrettini esibirsi contro Alexander Zverev (n.5 del mondo). Un match ...

LIVE Berrettini-Zverev - Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : 7-5 7-5 - l’azzurro TRIONFA SUL CENTRALE!!!! Ottavi conquistati! : Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno degli Internazionali d’Italia 2019: di fronte, sul Campo Centrale del Foro Italico di Roma, ci sono Matteo Berrettini e Alexander Zverev. Per il romano e il tedesco si tratta del secondo confronto. Il primo si disputò proprio un anno fa, sempre sul Centrale e sempre al secondo turno: Zverev si impose per 7-5 6-2, con Berrettini che giocò una partita molto buona nel ...

LIVE Berrettini-Zverev - Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : 7-5 7-5 - l’azzurro TRIONFA SUL CENTRALE!!!! Terzo turno conquistato : Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno degli Internazionali d’Italia 2019: di fronte, sul Campo Centrale del Foro Italico di Roma, ci sono Matteo Berrettini e Alexander Zverev. Per il romano e il tedesco si tratta del secondo confronto. Il primo si disputò proprio un anno fa, sempre sul Centrale e sempre al secondo turno: Zverev si impose per 7-5 6-2, con Berrettini che giocò una partita molto buona nel ...