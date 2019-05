LIVE Berrettini-Andujar | Roland Garros in DIRETTA | 6-7 6-4 6-4 | l’azzurro passa in

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : in campo Cecchinato che brekka subito - Fabbiano sconfitto da Cilic. Berrettini vince il terzo set contro Andujar e sale 2-1 - Kerber eliminata dalla Potapova : Buongiorno, e benvenuti alla prima DIRETTA LIVE del Roland Garros 2019: comincia oggi lo Slam rosso, quello più ambito dagli specialisti di questa superficie e non solo. E’ un giorno già ricchissimo per l’Italia: saranno infatti quattro i nostri portacolori che dovranno difendere un’ampia presenza nel tabellone maschile, che conta nove elementi battenti bandiera tricolore. Il calendario giornaliero italiano prevede un doppio ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : in campo Cecchinato - Fabbiano sconfitto da Cilic - 1-1 tra Berrettini e Andujar - Kerber eliminata dalla Potapova : Buongiorno, e benvenuti alla prima DIRETTA LIVE del Roland Garros 2019: comincia oggi lo Slam rosso, quello più ambito dagli specialisti di questa superficie e non solo. E’ un giorno già ricchissimo per l’Italia: saranno infatti quattro i nostri portacolori che dovranno difendere un’ampia presenza nel tabellone maschile, che conta nove elementi battenti bandiera tricolore. Il calendario giornaliero italiano prevede un doppio ...

LIVE Berrettini-Andujar - Roland Garros in DIRETTA : 6-7 6-4 3-4 - inizio equilibrato di terzo set : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di primo turno del Roland Garros 2019 tra il nostro Matteo Berrettini e lo spagnolo Pablo Andujar. Non ci sono precedenti tra il romano e l’iberico, che daranno senz’altro vita a un confronto interessante sulla terra rossa parigina. L’italiano viene da un cammino più che buono al Foro Italico di Roma, dove ha eliminato al secondo turno il tedesco Alexander Zverev prima di ...

LIVE Berrettini-Andujar - Roland Garros in DIRETTA : 6-7 6-4 1-2 - inizio equilibrato di terzo set : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di primo turno del Roland Garros 2019 tra il nostro Matteo Berrettini e lo spagnolo Pablo Andujar. Non ci sono precedenti tra il romano e l’iberico, che daranno senz’altro vita a un confronto interessante sulla terra rossa parigina. L’italiano viene da un cammino più che buono al Foro Italico di Roma, dove ha eliminato al secondo turno il tedesco Alexander Zverev prima di ...

LIVE Berrettini-Andujar - Roland Garros in DIRETTA : 6-7 4-3 - break di vantaggio del romano nel secondo set : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di primo turno del Roland Garros 2019 tra il nostro Matteo Berrettini e lo spagnolo Pablo Andujar. Non ci sono precedenti tra il romano e l’iberico, che daranno senz’altro vita a un confronto interessante sulla terra rossa parigina. L’italiano viene da un cammino più che buono al Foro Italico di Roma, dove ha eliminato al secondo turno il tedesco Alexander Zverev prima di ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : Berrettini perde il primo set contro Andujar - Fabbiano sotto 2-0 con Cilic - Kerber eliminata dalla Potapova : Buongiorno, e benvenuti alla prima DIRETTA LIVE del Roland Garros 2019: comincia oggi lo Slam rosso, quello più ambito dagli specialisti di questa superficie e non solo. E’ un giorno già ricchissimo per l’Italia: saranno infatti quattro i nostri portacolori che dovranno difendere un’ampia presenza nel tabellone maschile, che conta nove elementi battenti bandiera tricolore. Il calendario giornaliero italiano prevede un doppio ...

LIVE Berrettini-Andujar - Roland Garros in DIRETTA : 6-7 3-2 - break del romano nel secondo set : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di primo turno del Roland Garros 2019 tra il nostro Matteo Berrettini e lo spagnolo Pablo Andujar. Non ci sono precedenti tra il romano e l’iberico, che daranno senz’altro vita a un confronto interessante sulla terra rossa parigina. L’italiano viene da un cammino più che buono al Foro Italico di Roma, dove ha eliminato al secondo turno il tedesco Alexander Zverev prima di ...

LIVE Berrettini-Andujar - Roland Garros in DIRETTA : 6-7 2-1 - break del romano nel secondo set : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di primo turno del Roland Garros 2019 tra il nostro Matteo Berrettini e lo spagnolo Pablo Andujar. Non ci sono precedenti tra il romano e l’iberico, che daranno senz’altro vita a un confronto interessante sulla terra rossa parigina. L’italiano viene da un cammino più che buono al Foro Italico di Roma, dove ha eliminato al secondo turno il tedesco Alexander Zverev prima di ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : Fabbiano e Berrettini perdono il primo set contro Cilic e Andujar - Kerber eliminata dalla Potapova - parte male anche Muguruza : Buongiorno, e benvenuti alla prima DIRETTA LIVE del Roland Garros 2019: comincia oggi lo Slam rosso, quello più ambito dagli specialisti di questa superficie e non solo. E’ un giorno già ricchissimo per l’Italia: saranno infatti quattro i nostri portacolori che dovranno difendere un’ampia presenza nel tabellone maschile, che conta nove elementi battenti bandiera tricolore. Il calendario giornaliero italiano prevede un doppio ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : Fabbiano e Berrettini perdono il primo set contro Cilic e Andujar - Kerber in crisi contro Potapova - parte male anche Muguruza : Buongiorno, e benvenuti alla prima DIRETTA LIVE del Roland Garros 2019: comincia oggi lo Slam rosso, quello più ambito dagli specialisti di questa superficie e non solo. E’ un giorno già ricchissimo per l’Italia: saranno infatti quattro i nostri portacolori che dovranno difendere un’ampia presenza nel tabellone maschile, che conta nove elementi battenti bandiera tricolore. Il calendario giornaliero italiano prevede un doppio ...

LIVE Berrettini-Andujar - Roland Garros in DIRETTA : 6-7 - il primo set va all’iberico : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di primo turno del Roland Garros 2019 tra il nostro Matteo Berrettini e lo spagnolo Pablo Andujar. Non ci sono precedenti tra il romano e l’iberico, che daranno senz’altro vita a un confronto interessante sulla terra rossa parigina. L’italiano viene da un cammino più che buono al Foro Italico di Roma, dove ha eliminato al secondo turno il tedesco Alexander Zverev prima di ...

LIVE Berrettini-Andujar - Roland Garros in DIRETTA : 6-6 - il primo set si conclude al tie-break : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di primo turno del Roland Garros 2019 tra il nostro Matteo Berrettini e lo spagnolo Pablo Andujar. Non ci sono precedenti tra il romano e l’iberico, che daranno senz’altro vita a un confronto interessante sulla terra rossa parigina. L’italiano viene da un cammino più che buono al Foro Italico di Roma, dove ha eliminato al secondo turno il tedesco Alexander Zverev prima di ...

LIVE Berrettini-Andujar - Roland Garros in DIRETTA : 4-5 - lo spagnolo serve per il set : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di primo turno del Roland Garros 2019 tra il nostro Matteo Berrettini e lo spagnolo Pablo Andujar. Non ci sono precedenti tra il romano e l’iberico, che daranno senz’altro vita a un confronto interessante sulla terra rossa parigina. L’italiano viene da un cammino più che buono al Foro Italico di Roma, dove ha eliminato al secondo turno il tedesco Alexander Zverev prima di ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : inizia lo Slam a Parigi. Le partite in tempo reale : Fabbiano perde il primo set con Cilic - Berrettini in difficoltà - Kerber in crisi contro Potapova : Buongiorno, e benvenuti alla prima DIRETTA LIVE del Roland Garros 2019: comincia oggi lo Slam rosso, quello più ambito dagli specialisti di questa superficie e non solo. E’ un giorno già ricchissimo per l’Italia: saranno infatti quattro i nostri portacolori che dovranno difendere un’ampia presenza nel tabellone maschile, che conta nove elementi battenti bandiera tricolore. Il calendario giornaliero italiano prevede un doppio ...