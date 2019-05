LIVE 500 Miglia Indianapolis 2019 in DIRETTA | la corsa più veloce del mondo in tempo

LIVE Nuoto - Assoluti Riccione 2019 in DIRETTA : Paltrinieri per l’assolo nei 1500 sl - Panziera nei 200 dorso. Fuochi d’artificio finali : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata degli Assoluti di Nuoto di Riccione. Nella piscina romagnola andrà in scena un day-5 in cui ci si augura di assistere a prestazioni degne di nota per completare una settimana nella quale i riscontri positivi non sono di certo mancati. I 1500 stile libero uomini e i 200 dorso donne saranno le gare punto di riferimento della giornata. Gregorio Paltrinieri è pronto per ...